Piotr Zieliński zmieni klub? Klub z Serie A się czai. Jest "tylko" jeden warunek

Kilka tygodni temu pojawiła się we włoskich mediach pierwsza informacja o możliwym transferze Piotra Zielińskiego do Lazio. W kontekście Polaka spekulowano już też o zainteresowaniu ze strony Bayernu Monachium, jednak temat ten ucichł.

Piotr Zieliński odjedzie do Sarriego? Lazio szuka alternatyw po odejściu Milinkovicia-Savicia

Pisano wtedy, że Zieliński miałby trafić do Lazio tylko pod dwoma warunkami. Aby spełnić warunki SSC Napoli, władze rzymskiego klubu musiałyby wcześniej sprzedać Luisa Alberto lub Sergeja Milinkovicia-Savicia. "Corriere dello Sport" wróciło do tematu Zielińskiego w Lazio, bo w ostatnich dniach coraz więcej pisze się o możliwym odejściu tego drugiego. Włoskie media piszą nawet, że przyszłość Serba może się rozstrzygnąć w ciągu najbliższych godzin.

Niespełna tydzień temu "Il Messaggero" napisał, że po Milinkovicia-Savicia zgłosiły się dwa kluby Premier League: Chelsea oraz Newcastle United. Według zagranicznych mediów oferty złożone Lazio opiewały na 47 milionów funtów. Lazio żąda znacznie więcej, bo aż 70 mln euro. Jeśli transfer dojdzie do skutku, w Rzymie uzbierają kwotę potrzebną na kupno Zielińskiego. SSC Napoli ma żądać za polskiego pomocnika ok. 30 milionów.

Piotr Zieliński występuje w Napoli od sierpnia 2016 roku i od tego czasu łącznie rozegrał 281 spotkań, podczas których zdobył 40 bramek i zaliczył 33 asysty. Ostatni sezon nie był jednak zbyt udany. Włosi często krytykowali Polaka. W mediach pisano, że bywa momentami nieobecny na boisku, co było zupełną odwrotnością tego, co prezentował na początku minionego sezonu. W możliwym transferze do Lazio główną rolę ma zaś odegrać Maurizio Sarri, który był fanem talentu Zielińskiego.