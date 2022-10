Trener Ajaksu o Piotrze Zielińskim. W punkt

Piotr Zieliński po raz kolejny w tym sezonie błysnął w Lidze Mistrzów w wygranym, wyjazdowym meczu przez Napoli z Ajaksem Amsterdam aż 6:1 (3:1). W 45. minucie reprezentant Polski po dwójkowej akcji z Andre Zambo Anguissą, wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem. W przerwie Zieliński został zdjęty z boiska z powodu urazu prawej łydki.

REKLAMA

Zobacz wideo Skandal w ekstraklasie. "Jest na to przyzwolenie"

Najgorsza passa w historii Barcelony w LM

"Zieliński i Lobotka to dwójka najlepszych piłkarzy"

- Dobrze grał w defensywie, podłączał się do akcji ofensywnych i zdobył bramkę - pisały o jego grze włoskie media. Zieliński był również bardzo chwalony nawet przez Alfreda Schreudera, trenera Ajaksu Amsterdam.

- Piotr Zieliński i Stanislav Lobotka to dwójka najlepszych piłkarzy. Radzą sobie naprawdę dobrze. Gry razem z Zielińskim gra np. Chwicza Kwaracchelia, jest wtedy bardzo mocny przy piłce - powiedział Schreuder.

Schreuder podsumował również cały mecz.

- 1:6 to fatalny rezultat, ale Napoli było od nas o wiele lepsze. Mieli wspaniały dzień, a my wręcz przeciwnie. Jeśli spojrzeć na Napoli i Liverpool, jest to dla nas zbyt ciężki kaliber. Nie jesteśmy wystarczająco dobrzy jako drużyna. Teraz będzie nam tylko trudniej. W przyszłym tygodniu musimy zdobyć trzy punkty. Trzeba jednak inaczej do meczu, bo teraz zaprezentowaliśmy się niegodnie - dodał trener Ajaksu Amsterdam.

Piotr Zieliński w tym sezonie ma świetny bilans: w 11 spotkaniach zdobył cztery bramki i miał pięć asyst. W Lidze Mistrzów reprezentant Polski awansował na pozycję najskuteczniejszych w rozgrywkach. Ma tylko jedno trafienie mniej od prowadzącego Leroy'a Sane.

Napoli po trzech meczach Ligi Mistrzów ma komplet zwycięstw na koncie i z dziewięcioma punktami jest liderem grupy A. Nad drugim Liverpoolem ma trzy punkty przewagi, a nad Ajaksem aż sześć. W następnej serii spotkań w tych rozgrywkach zmierzy się ponownie z Ajaksem, ale tym razem na własnym stadionie. Mecz zaplanowany jest na środę, 12 października o godz. 18:45.

Wiadomo, kiedy Kamil Glik wróci do gry. Kluczowa wiadomość dla reprezentacji Polski

Wcześniej Napoli zagra w Serie A, w której po ośmiu kolejkach jest liderem (20 punktów). W niedzielę zmierzy się na wyjeździe z beniaminkiem, Cremonese (godz. 18).