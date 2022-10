Najgorsza passa w historii Barcelony w Lidze Mistrzów

FC Barcelona znakomicie weszła w nowy sezon LaLiga. Drużyna prowadzona przez Xaviego Hernandeza wygrała sześć z pierwszych siedmiu meczów, tracąc dwa punkty jedynie w starciu otwierającym rozgrywki z Rayo Vallecano (0:0). Dzięki temu na niecałe dwa tygodnie przed El Clasico Katalończycy wskoczyli na fotel lidera tabeli.

Barcelona ma najgorszą passę w historii

W Lidze Mistrzów Barcelona nie radzi sobie już tak dobrze, choć jasno trzeba przyznać, że w rozgrywkach tych miała szczególnie trudne zadanie. Po meczu pierwszej kolejki, pewnie wygranym przez Katalończyków 5:1 z Viktorią Pilzno, potem nadeszły dwie porażki. Najpierw lepszy okazał się Bayern Monachium, który wygrał 2:0, natomiast we wtorek Inter wygrał u siebie 1:0.

Przegranie dwóch kolejnych meczów sprawiło, że Barcelona zanotowała najgorszą passę w historii Ligi Mistrzów. Wtorkowa przegrana z drużyną z Mediolanu sprawiła, że po raz pierwszy Katalończycy nie zdołali strzelić gola w trzech wyjazdowych spotkaniach z rzędu. Wcześniej taka sytuacja miała miejsce na obiekcie Bayernu - w drugiej kolejce fazy grupowej tegorocznych rozgrywek, a także ostatniej kolejce poprzedniej edycji (porażka 0:3).

Barcelona musi mieć się na baczności

Obecna sytuacja Barcelony w grupie C nie należy do najłatwiejszych. Po trzech kolejkach ma zaledwie trzy punkty na koncie, trzy mniej od Interu i sześć mniej od Bayernu. Mając w zanadrzu spotkania z oboma tymi rywalami na Camp Nou, drużyna Xaviego Hernandeza nie może sobie już pozwolić na potknięcia, jeśli chce awansować do 1/8 finału.

Kluczowy wydaje się mecz w czwartej kolejce rozgrywek, w którym dojdzie do rewanżowego starcia z Interem. W przypadku wygranej i ewentualnej porażki klubu z Mediolanu z Bayernem Monachium, Barca będzie miała wszystko w swoich rękach, jeśli chodzi o grę w dalszej fazie.

Mecz z Interem Mediolan odbędzie się w środę, 12 listopada o godzinie 21:00. Następnie Katalończycy zagrają u siebie z Bayernem Monachium (26 października, godz. 21:00), a na koniec zmagań grupowych na wyjeździe z Viktorią Pilzno (1 listopada, godz. 21:00).