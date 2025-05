Wielka burza wokół Darii Abramowicz. Fibak nazwał to wprost

Iga Świątek straciła sporo punktów na kortach ziemnych - dotarła do trzeciej rundy w Stuttgarcie i Rzymie, a także znalazła się w półfinale w Madrycie. To kosztowało ją spadek na piąte miejsce w rankingu WTA. Teraz Świątek będzie broniła 2000 punktów za wygranie Roland Garros. - Po turnieju w Rzymie miałam dużo czasu na przemyślenie tego wszystkiego. Uważam, że wykonałam dobrą robotę. Na treningach gram bardzo dobrze, więc teraz trzeba to przełożyć na mecze - mówiła Świątek w wywiadzie dla Eurosportu.

Fibak wyjaśnił rolę Darii Abramowicz. "Nietrafiona krytyka"

Wojciech Fibak udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu Onet" przed Roland Garros. Były tenisista odniósł się m.in. do pracy, którą wykonuje Abramowicz. - Krytyka pełniącej rolę psychologa Abramowicz również jest nietrafiona i nieuzasadniona - powiedział. Potem Fibak mówił wprost, czy Roland Garros jest turniejem "o posadę" Wima Fissette'a.

- W tenisie kobiet rola trenera jest jednak nieco inna niż w męskim i przez podobieństwo styli oraz uderzeń z linii końcowej jednak dość mocno ograniczona. Mądrość Belga polega na tym, że nie próbuje na siłę zmieniać techniki, bo dopiero wtedy mógłby mieć prawdziwy kłopot. Do małych korekt uderzeń ewentualnie będzie można wrócić podczas sezonu na trawie, a teraz w teamie trzeba się skoncentrować na innych kwestiach: porozumieniu i poszukiwaniu odpowiedniej motywacji - skomentował ekspert.

Fibak uważa, że rozstawienie Świątek z "piątką" nie jest problemem. - To nie ma dla Igi znaczenia. To nie ona, a jej rywalki mają z tym problem. Żadna nie chce na nią trafić niezależnie od tego, z którym numerem obecnie startuje. Świątek przewyższa konkurentki doświadczeniem, wszechstronnością, walecznością i wszystkim, co jest na cegle niezbędne do wygrywania. Ostatnio brakowało może tylko odrobinę pewności siebie i sfery mentalnej - wytyłumaczył.

- Iga "zbuduje się" z kimś, kto jej pasuje, na przykład grającym podobnie do Elisabetty Cocciaretto, szybko powinna nabrać pewności siebie - podsumował Fibak.

