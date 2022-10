Piotr Zieliński wchodzi na ligomistrzowy Olimp. "Odkupił winy"

We wtorek o 21:00 Napoli zmierzyło się na wyjeździe z Ajaksem Amsterdam w Lidze Mistrzów. Piotr Zieliński zagrał w tym meczu od pierwszych minut i zdobył bramkę, ale trener Luciano Spalletti postanowił zmienić go w przerwie. Jego miejsce na boisku zajął Tanguy Ndombele. Ostatecznie ekipa z Włoch wygrała to starcie aż 6:1.

Media oceniają występ Piotra Zielińskiego. "Odkupił winy"

Po meczu występ Polaka oceniły włoskie media. "Nie wykorzystał doskonałej okazji na 3:1, ale po pięciu minutach się zrehabilitował. Spalletti zmienił go w przerwie" - czytamy w "Corriere della Sera". Gazeta wystawiła mu ocenę 7. Równie wysoko Zielińskiego ocenili dziennikarze La Repubblica. "Strzelił gola na 3:1 i tym samym odkupił winy za wcześniejszą zmarnowaną okazję" - czytamy w uzasadnieniu.

Nieco wyższą notę wystawił Zielińskiemu portal TuttoNapoli.net. "Dobrze grał w defensywie, podłączał się do akcji ofensywnych i zdobył bramkę. Wcześniej zmarnował doskonałą okazję, źle uderzając piłkę, ale zagrał w swoim stylu." - czytamy na stronie, gdzie wystawiono mu ocenę 7.5. W podobnym tonie o grze Zielińskiego napisali dziennikarze z "La Gazzetta dello Sport". "Zmarnował okazję, ale chwilę później już się nie pomylił. Bardzo dobrze wracał także do obrony i odbierał piłki na 20. metrze." - napisali Włosi, oceniając jego występ na 7.5.

Nieco gorzej Polak zaprezentował się zdaniem portalu Calciomercato.it., który wystawił mu notę 6.5. "Miał problemy w pierwszej połowie i zmarnował doskonałą okazję. Odkupił winy chwilę później, zdobywając bramkę na 3:1, ale nie wyszedł już na drugą połowę" - uzasadnili dziennikarze.

Piotr Zieliński wkracza na Olimp

Ciekawą statystykę na temat Zielińskiego podała na Twitterze Opta. "Piotr Zieliński strzelił dla Napoli w Lidze Mistrzów już pięć goli i dzięki temu zrównał się pod tym względem z Markiem Hamsikiem i Edinsonem Cavanim. Tylko Arkadiusz Milik, Lorenzo Insigne i Dries Mertens zdobyli więcej bramek. Olimp" - czytamy.

Napoli po trzech meczach Ligi Mistrzów ma komplet zwycięstw na koncie i z dziewięcioma punktami jest liderem grupy. Nad drugim Liverpoolem ma trzy punkty przewagi. W następnej serii spotkań w tych rozgrywkach zmierzy się ponownie z Ajaksem, ale tym razem na własnym stadionie. Mecz zaplanowany jest na środę 12 października o 18:45.