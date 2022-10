Wiadomo, kiedy Kamil Glik wróci do gry. Kluczowa wiadomość dla reprezentacji Polski przed MŚ 2022

Kamil Glik wróci do gry pod koniec października - przekazały we wtorek włoskie media. Potwierdził to portal Meczyki.pl, który informacje dotarł do wyników badań rezonansem magnetycznym polskiego obrońcy. Wszystko wskazuje na to, że Czesław Michniewicz rzeczywiście nie ma czym się martwić.

Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza