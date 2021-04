UEFA przegłosowała nowy format Ligi Mistrzów! "Zareagowała na powstanie Superligi"

Na poniedziałkowym posiedzeniu Komitetu Wykonawczego UEFA podjęto decyzję o nowej formule rozgrywek Champions League. W spotkaniu brali przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenie Klubów (ECA), którzy już w poprzedni piątek zatwierdzili planowaną reformę Ligi Mistrzów, a 19 kwietnia weszła ona w życie.

Zaplanowana reforma Ligi Mistrzów zacznie obowiązywać od 2024 roku. Zakłada ona pożegnanie się z klasycznymi dotychczasowymi ośmioma grupami po cztery zespoły. Zamiast tego będzie utworzona jedna wielka 36-zespołowa grupa. W tej części rozgrywek każda z drużyn zamiast sześciu spotkań rozegra 10 meczów - połowę u siebie i połowę na wyjeździe. O tym, kto z kim zagra, zadecyduje losowanie. Osiem najlepszych zespołów w tabeli awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, a kolejnych 16 zespołów zmierzy się w play-offach o pozostałe osiem miejsc w 1/8 finału.

"UEFA zareagowała na powstanie europejskiej Superligi, jednogłośnie przegłosowując nowy, 36- zespołowy format rozgrywek Ligi Mistrzów" - napisano na Twitterze "ESPN".

Jak podał Fabrizo Romano, prezes PSG, Nasser Al Khelaifi, również zagłosował za nowym formatem LM.

Największy opór reformie stawiają kibice. Niedawno 17 grup kibicowskich z 14 klubów należących do ECA takich jak Ajax Amsterdam, Borussia Dortmund czy Real Madryt skierowało specjalny list do byłego już prezesa stowarzyszenia i jednocześnie prezydenta Juventusu Turyn, Andrei Agnelliego, w którym sprzeciwiają się planowanym zmianom. - Reforma tylko powiększy przepaść pomiędzy bogatymi a resztą, zniszczy kalendarze krajowe i spowoduje, że kibice będą zmuszeni poświęcić jeszcze więcej czasu i pieniędzy - napisano w liście. - Przez ostatni rok bezwarunkowo wspieraliśmy nasze kluby, kupując karnety bez nadziei na udział w meczach i płacąc za abonament telewizyjny, aby oglądać mecze rozgrywane przy pustych, bezdusznych trybunach, podczas gdy ty pracowałeś za kulisami, aby znaleźć nowe sposoby na wykrwawienie nas. Żądamy, abyś porzucił swoje lekkomyślne plany. Wzywamy również władze piłkarskie do zaprzestania ustępstw na rzecz elitarnych klubów i interwencji w celu ochrony przyszłości piłki nożnej - stanowczo wyrazili się kibice.

Na razie nie wiadomo również, kto będzie grał nowym formacie Ligi Mistrzów, jeżeli projekt Superligi, który został ogłoszony w niedzielę wieczorem przez 12 klubów założycieli, wejdzie w życie. Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Inter, AC Milan, Juventus, Real Madryt, Atletico Madryt oraz FC Barcelona – to kluby założycielskie. Do nich mają dołączyć jeszcze trzy zespoły. Według doniesień medialnych może to być Bayern Monachium, RB Lipsk i FC Porto. Kolejne pięć drużyn ma awansować do rozgrywek co roku na podstawie osiągnięć z zeszłego sezonu.

Każdy klub, który weźmie udział w Superlidze, zostanie wykluczony nie tylko z europejskich, ale też krajowych rozgrywek. Każdy piłkarz takiego klubu może zaś zostać wykluczony z międzynarodowych turniejów. Jak dodała "La Gazzetta dello Sport" UEFA rozważa pozwanie "klubów uciekinierów" na łączną kwotę w wysokości 50-60 mld euro.