W Hiszpanii wrze po słowach Deco o Lewandowskim. "W jego wieku..."

FC Barcelona rozpoczęła już przygotowania do kolejnego sezonu. W tym udało się zdobyć trzy tytuły - Superpuchar, Puchar i mistrzostwo Hiszpanii oraz dotrzeć do półfinału Ligi Mistrzów. Klub przygotowania do kolejnej kampanii rozpoczął od przedłużenia kontraktów z kluczowymi postaciami, takimi jak Hansi Flick. W mediach pojawiły się informacje, że Niemiec chce, by współpracowali z nim m.in. Inigo Martinez i Eric Garcia.

Deco zabrał głos nt. przyszłej kadry FC Barcelony

Z kolei Deco zdradził w ostatnim wywiadzie w RAC 1, że kontrakt przedłuży Raphinha - jedna z największych gwiazd FC Barcelony, która miała lukratywne oferty z m.in. Arabii Saudyjskiej. Ponadto dyrektor sportowy Domy Katalonii zdradził plany kadrowe na kolejny sezon.

Jednym z nich jest sprowadzenie skrzydłowego, "który będzie w stanie stworzyć równowagę i nie zmusi Lamine Yamala i Raphinhi do grania wszystkiego" - relacjonuje "Mundo Deportivo". Na szczycie listy życzeń ma być Luis Diaz z Liverpoolu. Wcześniej mówiło się m.in. o Marcusie Rashfordzie.

Hiszpanie nie zgadzają się ws. następcy Lewandowskiego

Hiszpańskich dziennikarzy zaskoczyły słowa Deco nt. zastępcy Roberta Lewandowskiego, który w sierpniu skończy 37 lat. Dyrektor sportowy Barcy stwierdził wprost: "Nie musimy obsesyjnie szukać numeru 9, mamy zawodników, którzy mogą na tym miejscu grać, jeśli nie będzie Lewandowskiego, takich jak Ferran, Olmo, a nawet Fermin" - oświadczył i dodał, że Arsenal czy PSG też nie grają bez "dziewiątki".

W tym sezonie Polak strzelił 40 goli w 51 meczach i dołożył trzy asysty. Przyczynił się w znaczący sposób do tych tytułów, zdobytych w tym sezonie. Jednak "Mundo Deportivo" nie podoba się podejście władz Blaugrany.

"W jego wieku trzeba szukać zawodnika, który będzie strzelał bramki na najwyższym poziomie" - czytamy.

"Zagrożenie dla przyszłości"

Xavier Bosch tłumaczy, że do Ferrana Torresa "prasa nie ma zaufania", Dani Olmo "gra lepiej między liniami i nigdy nie był specjalistą od strzelania goli", a Fermin, który grał jako numer 9, przeciwko Madrytowi i Espanyolowi, dał radę strzelić gole.

"Jednak brak planów dotyczących następcy Lewandowskiego jest zagrożeniem dla zwycięskiej przyszłości" - zakończył.