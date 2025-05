Miał być objawieniem reprezentacji Polski. Raków właśnie go pożegnał

Raków Częstochowa jeszcze przed końcem 2024/25 czyni pierwsze porządki kadrowe. Wicelider Ekstraklasy w tym tygodniu ogłosił już odejścia dwóch obrońców - Mateja Rodina oraz Milana Rundicia, bramkarza Dusana Kuciaka, a także trenera bramkarzy Macieja Kowala. W piątek częstochowianie poinformowali również o rozstaniu z innym piłkarzem, który ocierał się o reprezentację Polski.

Raków Częstochowa żegna kolejnego piłkarza. Ben Lederman odejdzie po sezonie

Chodzi o 25-letniego pomocnika Bena Ledermana, który barwy Rakowa reprezentował przez 5,5 roku, od lutego 2020 roku. Jego wygasający kontrakt z częstochowskim klubem nie zostanie przedłużony.

Były piłkarz m.in. akademii Barcelony w tym sezonie nie mieścił się w planach Marka Papszuna. Lederman rozegrał jedynie siedem meczów w Ekstraklasie, w których nie zdobył bramki ani asysty, a łącznie spędził na boisku tylko 247 minut.

W przeszłości były młodzieżowy reprezentant Polski pełnił zdecydowanie ważniejszą rolę w Rakowie Częstochowa. Przez 5,5 roku rozegrał dla tego klubu 125 meczów oficjalnych, w których strzelił 3 gole i dołożył do tego 9 asyst. Z częstochowianami zdobył mistrzostwo Polski, dwa wicemistrzostwa, a także dwa Puchary i Superpuchary Polski.

Był jednym z kluczowych piłkarzy, gdy Raków w sezonie 2022/23 sięgał po mistrzostwo kraju, a następnie zakwalifikował się do fazy grupowej Ligi Europy. Wiosną 2023 roku był też dwa razy powoływany przez Fernando Santosa do reprezentacji Polski, ale póki co nie doczekał się szansy debiutu w biało-czerwonych barwach.

Lederman mógł odejść z Rakowa Częstochowa już zimą, gdy interesowały się nim GKS Katowice i Jagiellonia Białystok. Wraz z końcem czerwca zostanie z kolei wolnym zawodnikiem i wydaje się, że nie powinien mieć problemu ze znalezieniem nowego pracodawcy.