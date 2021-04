Oficjalnie: Jose Mourinho zwolniony z Tottenhamu! Kilka dni przed finałem

Według informacji dziennikarzy angielskiej gazety, Jose Mourinho w poniedziałek został wezwany przez szefów klubu na rozmowy. "The Telegraph" donosi, że Portugalczyk został poinformowany o tym, że zostanie zwolniony z funkcji trenera zespołu. Powodem mają być niezadowalające wyniki sportowe, a także złe stosunki Jose Mourinho z szatnią. Tuż przed południem informacja o zwolnieniu trenera została oficjalnie potwierdzona przez klub.

Jose Mourinho zwolniony z Tottenhamu na kilka dni przed finałem

Jest to decyzja o tyle niespodziewana, że przed Tottenhamem dwa ważne mecze. Już w środę zespół zmierzy się z Southampton w lidze, natomiast w niedzielę londyńczycy zagrają w finale Pucharu Ligi Angielskiej z Manchesterem City. Mogą oni zdobyć swoje pierwsze trofeum od 2008 roku, kiedy również wygrali Puchar Ligi Angielskiej Wszystko wskazuje na to, że tymczasowo Mourinho zostanie zastąpiony przez duet asystentów - Ryana Masona i Chrisa Powella. Poprowadzą oni zespół do końca sezonu.

Jose Mourinho został trenerem Tottenhamu w listopadzie 2019 roku. Zastąpił na tym stanowisku Mauricio Pochettino. Z zespołem zajął szóste miejsce w Premier League. Początek kampanii 2020/21 był bardzo obiecujący. Tottenham po 12 kolejkach był liderem tabeli, zdobywając 25 punktów w 12 meczach.

Potem przyszło jednak załamanie i zespół znowu zdobył 25 punktów, ale w 20 spotkaniach. Dodatkowo w kompromitujący sposób odpadł z 1/8 finału Ligi Europy z Dinamem Zagrzeb, mimo że w pierwszym meczu na wyjeździe Tottenham wygrał 2:0. W ostatnich pięciu meczach Tottenham wygrał tylko raz, dwa razy remisując i dwa razy przegrywając, w tym derbowe starcie z Arsenalem i prestiżowy mecz z Manchesterem United. Zespół znajduje się na siódmym miejscu z pięciopunktową stratą do czwartego miejsca premiowanego awansem do Ligi Mistrzów.

