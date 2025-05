Hiszpanie ogłaszają ws. Lewandowskiego przed ostatnim meczem Barcelony

Robert Lewandowski od 9 kwietnia nie zdobył bramki dla FC Barcelony. Część tego okresu stracił przez kontuzję, lecz nie zmienia to faktu, że przed ostatnią kolejką La Ligi motywacji do strzelania goli ma aż nadto.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Szczęsny zostanie w Barcelonie? Żelazny: Pewnie nie dotrzymał obietnicy

Robert Lewandowski czeka na ostatni mecz FC Barcelony. Wielki wyczyn o krok

Temat poruszył hiszpańskojęzyczny portal onefootball.com. "Lewandowski z misją na San Mames" - tak zatytułowano artykuł, gdzie jasno wskazano cele 36-latka na potyczkę z Athletikiem Bilbao: "Ma przed sobą nieukończone wyzwanie i zadanie do wykonania. [...] Musi zakończyć serię bez goli, której doświadcza w ostatnich tygodniach, i trafić na San Mames".

Od powrotu po urazie Polakowi "umyka gol". Jakby tego było mało, zatrzymał się na 99 trafieniach dla katalońskiego klubu i będzie miał ostatnią w tym sezonie szansę na osiągnięcie "magicznej liczby". A dodatkowo "stanie przed trudnym wyzwaniem".

Robert Lewandowski bez szans w rywalizacji z Kylianem Mbappe? "Niemożliwe"

"Tytuł króla strzelców to cud" - tak oceniono szanse 36-latka na zdetronizowanie gwiazdy Realu Madryt. "Kontuzja i towarzysząca jej susza bramkowa spowodowały, że Lewandowski przegrał walkę o tytuł najlepszego strzelca. Kylian Mbappe go wyprzedził" - dodano. Głównie za sprawą kapitalnej serii z czterech ostatnich spotkań, w których Francuz strzelił siedem goli.

"Mbappe ma na koncie 29 trafień, podczas gdy Lewandowski ma ich 25" - przypomniano. Przez co wygranie tej rywalizacji przez Polaka "wydaje się to niemożliwe". Chociaż dla reprezentanta Polski to nie powód do załamywania rąk.

Zobacz też: Polski talent trafi do Interu Mediolan! Nie ma nawet 17 lat

"Mimo wszystko nic nie może odciągnąć uwagi od świetnego sezonu: zespołowego, z trzema tytułami, a także indywidualnego, gdzie Lewandowski, w wieku 36 lat, powrócił do najlepszych wyników strzeleckich z czasów gry w Bayernie. Wisienką na torcie będzie strzelenie gola na San Mames i osiągnięcie setki w Barcelonie" - podsumowano.

Katalończycy zagrają z Athletikiem Bilbao w niedzielę 25 maja o godz. 21:00. Dzień wcześniej o godz. 16:15 Real Madryt podejmie Real Sociedad.