Romain Molina mówi o Legii Warszawa i Borucu. "Personifikacja piłki nożnej"

Artur Boruc często zabiera głos w mediach społecznościowych publikując zagadkowe wpisy albo wstawiając zdjęcia, na których są trunki alkoholowe. Po zwycięstwie 28 listopada z Jagiellonią Białystok 1:0 bramkarz Legii zagrał pierwszy raz między słupkami mistrza Polski od dwóch miesięcy. Podczas rozmowy z dziennikarzami w programie "Liga+ Extra" został zapytany o tajemniczy wpis, którym pożegnał Czesława Michniewicza. "Czasami lepiej być szczęśliwym niż mieć rację. Pozdrawiam i życzę sukcesów!" - brzmiała jego treść. Boruc odpowiedział na to: - Nie pamiętam. Byłem wtedy zupełnie zalany.

REKLAMA

Zobacz wideo "Gdyby Lewandowski grał w tym klubie, miałby co najmniej jedną Złotą Piłkę"

8 goli w 3 meczach. Lewandowski może mieć problem! Niewiarygodny wystrzał napastnika

Romain Molina, o którym jest bardzo głośno w ostatnich tygodniach z powodu ujawnienia wielu skandali nie tylko we francuskiej piłce, ale na całym świecie, w wywiadzie dla stacji Eleven Sports oprócz wątku Roberta Lewandowskiego, zahaczył również o Artura Boruca.

Komentarz francuskiego dziennikarza na temat Artura Boruca. "Jest personifikacją piłki nożnej w starym romantycznym wydaniu"

Na koniec rozmowy z Jordanem Berndtem francuski dziennikarz dostał następujące pytanie: "Po tym co usłyszeliśmy od Ciebie, po tych wszystkich śledztwach, jak możemy dalej kochać futbol w obecnych czasach?"

- Wyślij mnie mnie na mecz trzeciej ligi w Polsce. Nie piję alkoholu, ale z pewnością dobrze bym się bawił. Artur Boruc i jego romantyczny powrót do Legii, która obecnie znajduje się w dołku. Mam nadzieję, że jednak wyjdą na prostą. Artur Boruc jest dla mnie personifikacją piłki nożnej w starym romantycznym wydaniu. Wrócił do swojego ukochanego klubu na koniec kariery - powiedział Molina.

- A tak poważnie, to czasem jest ciężko wydostać się z tych wszystkich afer. Jednak ja zawsze miałem ciągoty do tego co jest mniej medialne - zakończył.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Aktualny kontrakt Boruca z Legią obowiązuje do końca czerwca 2022 roku. W kadrze zespołu prowadzonego przez Aleksandara Vukovicia nie widać wartościowego następcy. Cezary Miszta i Kacper Tobiasz w pojedynczych spotkaniach potrafią błysnąć, ale na przestrzeni całego spotkania nie gwarantują obecnie odpowiedniej jakości, a także spokoju i popełniają często proste błędy.

Boruc w obecnym sezonie zagrał w 19 meczach Legii we wszystkich rozgrywkach. Puścił w nich tylko 15 bramek i zachował 6 czystych kont. Na razie nie wiadomo, czy zdecyduje się przedłużyć o kolejny rok umowę z klubem. W ostatnim czasie pojawiały się spekulacje, że w lecie przyszłego roku może wyemigrować do USA.

Ujawnił wielkie afery w futbolu. Teraz mówi o Lewandowskim. "Był zdegustowany"

Obecnie Legia Warszawa po 17 meczach ekstraklasy ma na koncie zaledwie 15 punktów i zajmuje 15. miejsce w ekstraklasie. W kolejnym, ostatnim już w tym roku meczu, mistrz Polski zagra w Warszawie z rewelacyjnie spisującym się w ostatnich tygodniach Radomiakiem Radom. Początek meczu w niedzielę 19 grudnia o godz. 17:30.