Vuković sprowadza na ziemię po wygranej. "Nie mamy miejsca ani czasu na euforię"

Legia Warszawa pokonała Zagłębie Lubin 4:0 w środowym, zaległym meczu ekstraklasy. Mistrzów Polski po raz pierwszy w tym sezonie poprowadził Aleksandar Vuković, który w poniedziałek zastąpił Marka Gołębiewskiego w roli trenera drużyny. Dla Serba, byłego piłkarza Legii, to już czwarta kadencja przy Łazienkowskiej.

Drużyna Vukovicia zagrała jednak najlepszy mecz w lidze jesienią, wygrała wysoko, dzięki czemu opuściła strefę spadkową. Legia jest na 15. miejscu i ma 15 punktów, czyli tyle samo, ile znajdujące się pod nią Warta Poznań i Górnik Łęczna. Drużyna Vukovicia ma jeszcze jeden zaległy mecz do rozegrania. Rywalem Legii będzie Bruk-Bet Termalica Nieciecza, a spotkanie odbędzie się już wiosną.

Vuković: Nie mamy miejsca ani czasu na euforię

- To bardzo ważne zwycięstwo w bardzo trudnej sytuacji. Szczerze mówiąc, cieszyłaby mnie nawet minimalna wygrana. W środę zapracowaliśmy na więcej, choć mieliśmy też trochę szczęścia. Z drugiej strony tego szczęścia brakowało w poprzednich meczach, więc kiedyś musiało się to wyrównać - powiedział Vuković.

I dodał: - Wiedziałem, w co się pakuję. Nie obiecywałem nikomu, że z solidną drużyną wygramy tak wysoko. Cieszę się, ale w stonowany sposób. Nie będę teraz szalał, bo wiem, jak dużo pracy jeszcze przed nami. Wielkiej radości w szatni nie było. Wciąż jesteśmy w trudnej sytuacji i nie mamy miejsca ani czasu na euforię. Cieszymy się i już czekamy na kolejny mecz.

Co Vukoviciowi udało się zrobić w kilkanaście godzin? - Miałem czas tylko na rozmowę. Żaden z zawodników nie powiedział, że nie czuje się na siłach, by grać w Legii. Mieliśmy tylko jeden trening, bo w niedzielę graliśmy z Wisłą Płock. Rozmawiałem z piłkarzami tak, jak uważam, że trzeba rozmawiać z dorosłymi ludźmi. Szczegółów nie zdradzę, ale mam swój styl. Rozmawialiśmy otwarcie i szczerze. Bardzo się cieszę, że drużyna zareagowała dobrze i dała z siebie tyle, ile mogła - powiedział Serb.

I dodał: - Bazowałem nie tylko na treningu, ale przede wszystkim na tym, co widziałem w telewizji i tym, co wiedziałem z poprzedniego czasu pracy w Legii. Nikogo nie skreślam z góry. Ze mną pracować będą tylko ci piłkarze, którzy są gotowi do ciężkiej pracy. Nie będę też tolerował zawodników, którzy myślą, że są super, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Na razie mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z tego, co widziałem w meczu z Zagłębiem. Uwierzcie, że ci zawodnicy nie są w łatwej sytuacji. Wiem, że pielęgniarki mają dziś trudniej, ale tu trzeba silnego charakteru, by przejść przez to, co dzieje się w ostatnim czasie wokół klubu. W przyszłości będę wymagał więcej, ale dziś gratuluję drużynie zwycięstwa.

Vuković odniósł się też do sytuacji zdrowotnej Luquinhasa i Mahira Emrelego. To ci zawodnicy najmocniej oberwali w niedzielnym ataku na legijny autokar i w środę nie zagrali. Serb nie zdradził, czy ci piłkarze wystąpią w niedzielnym spotkaniu z Radomiakiem.

- Szczerze mówiąc, nie miałem nawet czasu się nad nimi zastanawiać. Wiedziałem, że w środę ich nie będzie, więc skupiłem się tylko na graczach dostępnych. Poza tym grupa piłkarzy kontuzjowanych czy niedostępnych jest dużo większa i z nimi też będę musiał porozmawiać - powiedział Vuković.