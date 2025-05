Barcelona zdecydowała ws. ter Stegena. "Laporta już poinformował"

- To nie moja sprawa - powiedział Julian Nagelsmann o potencjalnej sprzedaży Marca-Andre ter Stegena przez FC Barcelonę. Selekcjoner Niemców ogłosił, że to właśnie ten bramkarz będzie jego numerem jeden na Ligę Narodów, a w międzyczasie toczą się rozmowy o jego sprzedaży. Zdaniem "COPE" Barcelona "otwiera drzwi" Niemcowi i nie zawaha się go pozbyć.