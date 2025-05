Ależ walka o mistrzostwo! Tak wygląda tabela Ekstraklasy po meczu Legia - Lech

Legia Warszawa - Lech Poznań - mecze pomiędzy tymi drużynami bez względu na stawkę, zawsze wywołują u kibiców dreszczyk emocji. Tym razem pod presją byli przede wszystkim piłkarze z Wielkopolski. Stołeczni stracili już nawet matematyczne szanse na tytuł mistrza Polski. Z kolei Lech dostał prezent od Rakowa Częstochowa, którego grzechem byłoby nie wykorzystać.

Lech Poznań nowym liderem Ekstraklasy. Oto skutki wygranej z Legią

Zespół spod Jasnej Góry przed tą kolejką był liderem tabeli z dorobkiem 65 punktów. W sobotę nieoczekiwanie przegrał u siebie z trzecią w tabeli Jagiellonią Białystok 1:2. W tej sytuacji trzy punkty powędrowały na Podlasie, a Lech stanął przed szansą, by wyprzedzić Raków w tabeli Ekstraklasy. Obie ekipy dzieliły zaledwie dwa "oczka". A to oznaczało, że zwycięstwo z Legią, da Lechowi awans na pierwsze miejsce w wyścigu po mistrzostwo Polski.

W niedzielę przy Łazienkowskiej bramki długo nie padały. W końcu jednak nadeszła 78. minuta i magicznym dotknięciem popisał się Ali Gholizadeh. Irańczyk zakręcił Luquinhasem, po czym podkręcił piłkę i umieścił ją idealnie w narożniku. Tym sposobem dał Lechowi zwycięstwo 1:0 i zmiana lidera stała się faktem.

Mamy nowego mistrza Polski. Jagiellonia bez szans na tytuł. Tak wygląda tabela

Na dwie kolejki przed końcem sezonu do Lech Poznań prowadzi z dorobkiem 66 punktów. Punkt mniej ma drugi Raków Częstochowa. Tytułu mistrza Polski już na pewno nie obroni trzecia Jagiellonia Białystok, która traci do Lecha siedem "oczek". O miejsce na podium przyjdzie jej rywalizować z czwartą Pogonią Szczecin (53 pkt) i piątą Legią Warszawa (50 pkt), które rozegrały jeden mecz mniej i nadal mogą ją wyprzedzić.

Do ważnych rozstrzygnięć doszło także na dole tabeli. Po wygranej Lechii Gdańsk nad Koroną Kielce 3:2, jasne stało się, że z Ekstraklasą pożegna się 16. Śląsk Wrocław (28 pkt) i 18. Stal Mielec (26 pkt). Teoretycznie szanse na wyprzedzenie 14. Lechii i 15. Zagłębia Lubin (36 pkt) ma jeszcze przedostatnia Puszcza Niepołomice. Traci ona do nich 9 punktów, ale do rozegrania ma jeszcze trzy mecze. Najbliższy odbędzie się w poniedziałek 12 maja, a rywalem będzie wspomniana Stal.

Tabela Ekstraklasy po meczu Legia Warszawa - Lech Poznań: