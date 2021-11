Szokujące oskarżenia francuskiego dziennikarza! "Ludzie nie są gotowi"

Romain Molina to francuski dziennikarz, autor sześciu książek i wielu publikacji m.in. dla "Guardiana", CNN, BBC czy "NY Times". W ostatnim czasie Molina działa głównie na Twitterze, gdzie ujawnia szokujące skandale ze świata piłki nożnej. W czwartek w nocy Francuz znów uderzył w wiele osób i klubów ze środowiska.

Molina założył specjalny "pokój" na Twitterze, do którego wejść mógł każdy użytkownik serwisu i słuchać, o czym opowiada francuski dziennikarz. A słuchali go m.in. piłkarze tacy jak: Dimitri Payet, Medhi Benatia i Amine Harit.

O czym opowiadał Molina? O mnóstwie przeróżnych spraw. Oberwało się np. słynnej amerykańskiej piłkarce Megan Rapinoe. Zawodniczka wielokrotnie zabierała głos ws. molestowania i gwałtów w futbolu, stając po stronie ofiar i domagając się zaostrzenia kar dla napastników. Co na to Molina? - Rapinoe nie martwiłaby się, gdyby na Haiti gwałcono nieletnich. Jest bardziej zainteresowana braniem pieniędzy niż obroną dzieci - powiedział Francuz.

Ale to był tylko początek. W trakcie audycji na Twitterze Francuz opowiedział historię zawodnika Montpellier - Elye Wahiego. Ten niedawno został wyrzucony z ośrodka treningowego klubu. Oficjalnym powodem decyzji było uderzenie przełożonego. Molina zdradził, że prawdziwym powodem był jednak skandal na tle seksualnym. - Pod groźbą napaści fizycznej przyprowadził do łazienki kolegów z akademii i kazał im się rozebrać i przed nim masturbować - powiedział dziennikarz.

O czym jeszcze mówił Molina? (Wszystkie cytaty za twitterowym kontem "Trójkolorowa Piłka")

Międzynarodowi gracze grający w Premier League lub Ligue 1 cierpią na choroby odbytu po wielokrotnym zgwałceniu w młodości. Łącznie znęcano się nad blisko 400 młodymi ludźmi. Mówi się, że trener odpowiedzialny za gwałty zachował pierwszą licencję każdej ze swoich ofiar;

Leonardo (dyrektor sportowy klubu - red.) jest znienawidzony przez wszystkich w PSG;

Rzekomo doszło do gwałtu na nieletniej z wymuszoną aborcją w międzynarodowym ośrodku FIFA;

Ferland Mendy - piłkarz Realu Madryt - kopnął leżącą na ziemi kobietę w głowę, zanim pokazał jej penisa. Ofiara została przewieziona na izbę przyjęć;

Klub Ligue 1 ukrył sprawę pedofilii na małym chłopcu. Chłopcu zrobiono pranie mózgu, a następnie odesłano go z powrotem do swojego kraju. Sprawa ma ponad 10 lat;

Międzynarodowy trener został złapany na gorącym uczynku podczas kiedy gwałcił dwie 13-letnie dziewczynki. Jego pracodawca, który był głównym punktem medialnym, zwolnił go po cichu. Stało się to w 2017 roku.

Pod koniec audycji Molina śmiał się, że po ujawnieniu wyżej wymienionych rzeczy będzie musiał lecieć w kosmos. - Powiedziano mi, że wychodzę do ludzi ze zbyt dużymi rzeczami. Ale w rzeczywistości ludzie nie są gotowi na to, co mam wydać w marcu-kwietniu - zdradził dziennikarz.