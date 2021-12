Ujawnił wielkie afery w futbolu. Teraz mówi o Lewandowskim. "Był zdegustowany"

Robert Lewandowski wciąż nie może być pewny swojej przyszłości. "Istnieje prawdopodobieństwo sprzedaży napastnika w letnim oknie transferowym za 60 milionów euro - informowała w środę niemiecka gazeta "Sport BILD". Kontrakt reprezentanta Polski z Bayernem Monachium jest ważny do końca czerwca 2023 roku i zawodnik według mediów domagałby się przedłużenia umowy o kolejne dwa sezony.

Za interesy Roberta Lewandowskiego odpowiada Pini Zahavi, który już nie był w stanie dojść do porozumienia z Bawarczykami ws. nowej umowy dla Davida Alaby, w efekcie czego defensor odszedł bez odstępnego do Realu Madryt.

Ostatnio gościem Eleven Sports był znany francuski dziennikarz śledczy, Romain Molina, o którym jest bardzo głośno w ostatnich tygodniach z powodu ujawnienia wielu skandali nie tylko we francuskiej piłce, ale na całym świecie.

Francuz wypowiedział się na antenie stacji o Robercie Lewandowskim i jego agencie Pini Zahavim. - Wiem że Pini mówi o nim dobre rzeczy. Uważa go za bardzo inteligentnego człowieka. Darzy go ogromnym szacunkiem w przeciwieństwie do wielu innych. O ile z Lewandowskim mu się nie udało, to Zahavi załatwił transfer Alaby z Bayernu do Madrytu. Znam wiele osób z jego otoczenia. Osobiście z Pinim nigdy nie rozmawialiśmy o Lewandowskim. Wiem jednak, że wiele razy podkreślał duży szacunek dla Lewandowskiego - powiedział Molina.

I dodał: - Nie mówimy nawet o piłkarzu, tylko o człowieku. Zdaniem Zahaviego to wielki człowiek, a to jest bardzo rzadkie. Zahavi jest dość skąpy jeśli chodzi o komplementy, więc kiedy mówi w obecności swoich przyjaciół, że był zdegustowany tym, że nie udało mu się dopiąć transferu Lewandowskiego do Realu, to wiele znaczy. Bardziej niż dla siebie Zahavi chciał to zrobić dla Lewandowskiego właśnie, ponieważ ma bardzo wysokie mniemanie o nim.

- Bardzo go ceni. Nigdy nie słyszałem tego a propo innego piłkarza. Wiem, że ma dla niego ogromny szacunek, co może być zrozumiałe, ponieważ to świetny piłkarz i świetna osoba - zakończył francuski dziennikarz śledczy.

We wtorek wieczorem Bayern Monachium rozbił na wyjeździe VfB Stuttgart 5:0, a dwa gole dla mistrzów Niemiec strzelił Robert Lewandowski. Było to 68. trafienie Lewandowskiego w 2021 roku i 42. w Bundeslidze. W ten sposób Polak wyrównał rekord Gerda Muellera z 1972 roku w liczbie ligowych bramek zdobytych w jednym roku kalendarzowym. Lewandowski, który we wtorek strzelił też 1000. i 1001. polskiego gola w Bundeslidze, może jeszcze ten rekord pobić, gdyż w piątek Bayern zakończy rok meczem u siebie z VfL Wolfsburg. Początek spotkania o 20:30, relacja na żywo na Sport.pl.