Niedoszły reprezentant Polski odszedł z Rakowa i wyjechał za granicę

25-letni Lederman kilka dni temu oficjalnie opuścił Raków Częstochowa, w którym występował przez 5,5 roku. Pozyskany na początku 2020 roku przez częstochowian pomocnik był światkiem największych sukcesów klubu - mistrzostwa Polski, trzech wicemistrzostw, dwóch Pucharów Polski, a także awansu do Ligi Europy. Przez większość swojego etapu gry w Rakowie, były piłkarz akademii Barcelony był jedną z kluczowych postaci Rakowa, co w 2023 roku przełożyło się na powołanie do reprezentacji Polski.

Lederman nie zdołał jednak zadebiutować w kadrze za kadencji Fernando Santosa, a od jesieni 2023 roku także jego rola w Rakowie zaczęła się zmieniać. W minionym sezonie 2024/25, po powrocie do klubu trenera Marka Papszuna, 25-latek już nie mógł liczyć na regularną grę. Rozegrał tylko siedem spotkań ligowych, w których spędził na boisku ledwie 247 minut.

Oficjalnie: Ben Lederman ma nowy klub. Podpisał dwuletni kontrakt z Maccabi Tel Awiw

Nic więc dziwnego, że Raków Częstochowa nie zdecydował się przedłużyć kontraktu ze swoim pomocnikiem. Ben Lederman nie musiał jednak długo czekać na nowego pracodawcę. Mimo zainteresowania klubów z Ekstraklasy, w piątek podpisał dwuletni kontrakt z izraelskim Maccabi Tel Awiw.

- To prawdziwy zaszczyt podpisać kontrakt z tak prestiżowym klubem o tak bogatej historii. Jestem podekscytowany przeprowadzką do Tel Awiwu i nie mogę się doczekać, aby zacząć reprezentować barwy Maccabi. Wejście na boisko w Bloomfield i gra przed naszymi kibicami będzie wyjątkowym momentem - mówił Lederman w rozmowie z oficjalną stroną nowego klubu. 25-latek zakończył występy w Polsce na 95 meczach w Ekstraklasie, w których strzelił 1 gola i zaliczył 7 asyst.

Maccabi Tel Awiw to aktualny mistrz Izraela, który w zeszłym sezonie wygrał rozgrywki z nieznaczną przewagą nad Hapoelem Beer Szewa. Nowy klub Ledermana dzięki temu będzie mógł wystąpić w eliminacjach Ligi Mistrzów.