Czy Matty Cash zagra w reprezentacji Anglii? Piłkarz podjął decyzję!

Matty Cash wraz ze swoją rodziną pojawił się w Ambasadzie RP w Londynie na spotkaniu "Gramy dla Polski". Zawodnik Aston Villi spotkał się z selekcjonerem Paulo Sousą, a w gronie zaproszonych gości był też Sebastian Mila, były reprezentant Polski. Sousa wcześniej obejrzał mecz z udziałem 24-latka przeciwko Arsenalowi (1:3).

Czy Matty Cash wybrałby Anglię kosztem Polski po otrzymaniu powołania? "Nie ma mowy"

Matty Cash był gościem programu Moc Futbolu na antenie Kanału Sportowego. Zawodnik Aston Villi został zapytany przez Tomasza Smokowskiego o potencjalne przyjęcie do reprezentacji Anglii prowadzonej przez Garetha Southgate'a. "Nie ma mowy, mam polskie korzenie i muszę być uczciwy wobec siebie oraz mojej rodziny. Reprezentowanie Polski jest spełnieniem marzeń, podjąłem już finalną decyzję. Nigdy nie rozmawiałem z Garethem Southgate'em i nie było tematu mojego powołania. W porównaniu do tamtejszej federacji to z polską stroną jestem w kontakcie od miesięcy" - powiedział.

Obecnie trwa walka z czasem, aby Matty Cash otrzymał polskie obywatelstwo w przyspieszonym tempie i mógł zostać powołany na listopadowe mecze w el. MŚ w Katarze z Andorą oraz Węgrami. Jakie byłyby pierwsze słowa Casha do kapitana biało-czerwonych, Roberta Lewandowskiego? "Oczywiście powiedziałbym, że jest najlepszy. Chcę asystować przy jego bramkach tak często, jak to będzie możliwe" - dodał Cash.

Prezes PZPN Cezary Kulesza spotkał się osobiście z prezydentem RP Andrzejem Dudą, aby proces przyznania polskiego obywatelstwa dla Matty'ego Casha przebiegł zdecydowanie szybciej. W najbliższych dniach powinniśmy dowiedzieć się, czy praca wykonana przez Cezarego Kuleszę przyniosła oczekiwany skutek. Matty Cash rozegrał 10 spotkań we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie i zdobył w nich jedną bramkę oraz zanotował jedną asystę.