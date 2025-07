Kulesza ogłasza. Ma już wyniki

We wtorkowy wieczór reprezentacja Polski zagra ze Szwecją w drugim meczu Euro 2025 kobiet. Ewentualna porażka może sprawić, że Biało-Czerwone stracą szanse na awans do dalszej fazy tego turnieju. Jak do tego kluczowego spotkania podchodzi prezes PZPN Cezary Kulesza? - Po tym pierwszym meczu mamy dużo nadziei - zapowiada Kulesza.