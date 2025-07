Wimbledon. O której gra Iga Świątek dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek bardzo dobrze sobie radzi na tegorocznym Wimbledonie. Polka jest już w 1/8 finału i zbliża się do najlepszego wyniku, jaki zanotowała na tym turnieju w 2023 roku, czyli do ćwierćfinału. "W III rundzie Wimbledonu nasza najlepsza tenisistka pokazała rywalce miejsce w szeregu, była lepsza w każdym aspekcie i wygrała w dwóch setach: 6:2, 6:3. Cały świat zobaczył przy okazji, jak Świątek jest groźna na trawie" - pisał Dominik Wardzichowski, wysłannik Sport.pl do Londynu.

Iga Świątek idzie jak burza przez Wimbledon

By dotrzeć do ćwierćfinału i powtórzyć ten sukces sprzed dwóch lat, Polka będzie musiała wygrać rywalizację z Clarą Tauson (22. WTA). Tenisistka z Danii dość niespodziewanie pokonała faworyzowaną Jelenę Rybakinę 7:6, 6:3, która w 2022 roku wygrała Wimbledon. Nie będzie to łatwe, choć Świątek ma z nią bilans 2:0.

"Nigdy nie grała lepiej. Mecz w sobotę przeciwko Rybakinie był zdecydowanie jej najlepszym na trawie. To może być nawet jeden z najlepszych meczów w jej karierze. Jeśli będzie potrafiła przenieść to na mecz przeciwko Idze Świątek, to wydaje mi się, że ma naprawdę duże szanse" - pisały duńskie media.

Zwyciężczyni starcia Iga Świątek - Clara Tauson awansuje do ćwierćfinału, gdzie zmierzy się o miejsce w najlepszej czwórce ze zwyciężczynią starcia Ludmiła Samsonowa (19. WTA) - Jessica Bouzas Maneiro (62. WTA).

Wimbledon. Świątek - Tauson. O której gra Iga Świątek dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Iga Świątek - Clara Tauson w 1/8 Wimbledonu rozegrany zostanie w poniedziałek 7 lipca. Tenisistki wyjdą na kort nie wcześniej niż o godz. 17:30, gdyż to będzie trzecie spotkanie na korcie nr 1. Rywalizacja na tym obiekcie rozpocznie się po godz. 14:00.

Transmisje na żywo z tego pojedynku będzie można oglądać na sportowych kanałach Polsatu oraz online w internecie, np. Polsat Box Go (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Tekstową relację na żywo będzie można śledzić również na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.