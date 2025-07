Strój Argentynki na Wimbledonie przejdzie do historii

Solana Sierra stała się największym objawieniem tegorocznego Wimbledonu. Żegnała się z nim ponad tydzień temu, ale ostatecznie weszła do najlepszej "16". Jak to możliwe? Argentynka do głównej drabinki awansowała jako "szczęśliwa przegrana", a potem wygrała trzy mecze z rzędu. Czegoś takiego w całej historii turnieju jeszcze nie było. Organizatorzy postanowili docenić wyczyn 21-latki i zwrócili się do niej z nietypową prośbą.