Boniek zobaczył, że Kulesza wybrał selekcjonera. Od razu zareagował

Jeszcze niedawno Cezary Kulesza dawał sobie czas do połowy lipca, żeby przedstawić kibicom nowego selekcjonera reprezentacji Polski. W niedzielę wieczorem Mateusz Ligęza z Radia Zet poinformował na Twitterze, że Kulesza już wybrał następcę Michała Probierza.

Boniek komentuje słowa Kuleszy. Kto obejmie kadrę?

"Wiem, kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Ustalamy warunki. Wkrótce komunikat w tej sprawie!" - miał przekazać Cezary Kulesza w rozmowie z dziennikarzem. Na razie nie znamy jeszcze nazwiska nowego szkoleniowca Biało-Czerwonych. W ostatnim czasie najgłośniej mówiło się o nazwiskach Jana Urbana, Jerzego Brzęczka oraz Adama Nawałki. Upadła już kandydatura Macieja Skorży.

Słowa Kuleszy postanowił skomentować Zbigniew Boniek. Zrobił to krótko, w swoim stylu.

"Ja też wiem" - napisał były prezes PZPN na Twitterze.

Na kogo postawi Cezary Kulesza? Powinniśmy dowiedzieć się już niedługo. Wydaje się jednak niemal pewne, że nowym selekcjonerem Biało-Czerwonych będzie Polak. Szkoleniowiec już na samym początku pracy będzie miał szereg problemów do rozwiązania. Po Michale Probierzu odziedziczy problem z opaską kapitańską, podejściem kadrowiczów do Roberta Lewandowskiego oraz ogólną atmosferą wokół drużyny narodowej.

A przecież to jedynie sprawy pozaboiskowe. Biało-Czerwoni ostatnio słabo grali w piłkę, a we wrześniu czekają ich dwa kluczowe mecze w eliminacjach do mundialu - z Holandią i Finlandią. Szczególnie porażka w tym drugim spotkaniu może pogrzebać jakiekolwiek szanse na awans na mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku.