Deco wskazał najlepszego piłkarza, jakiego widział. Nie wahał się ani sekundy

Deco, czyli Anderson Luis de Souza, był ostatnio gościem legendarnego Romario, który od pewnego prowadzi kanał na YouTube, gdzie przeprowadza wywiady z byłymi i obecnymi piłkarzami. Dyrektor sportowy FC Barcelony miał okazję opowiedzieć nieco o bieżących sprawach, którymi się zajmuje, ale też powspominać czasy, gdy sam biegał po boisku. Nie mogło oczywiście zabraknąć pytania, o najlepszego piłkarza, z którym grał.

REKLAMA

Zobacz wideo "Dostaję po plecach, bo ludzie wiedzą, jak mam na nazwisko"

Deco dostał pytanie o najlepszego piłkarza. "Robił niesamowite rzeczy"

Wybór mógł być dla Deco sporym wyzwaniem. 47-latek w przeszłości występował m.in. w FC Porto, FC Barcelonie czy Chelsea, dwa razy wygrał Ligę Mistrzów i wiele trofeów krajowych. Jako pomocnik Katalończyków widział początki Lionela Messiego. Z kolei jako reprezentant Portugalii dzielił szatnię z młodym Cristiano Ronaldo. - Grałem z wczesnym Messim i wczesnym Cristiano. Gdybym miał wybierać, to wybrałbym... Ronaldinho. Z tych, z którymi grałem, Ronaldinho był najlepszy. Miał takie umiejętności techniczne, że wow! Robił niesamowite rzeczy - wyrokował ostatecznie.

Werdykt mógł być nieco zaskakujący. Trzeba jednak pamiętać, że z Ronaldinho Deco grał w czasach, gdy ten wygrywał nagrodę Złotej Piłki (rok 2005). Pełni możliwości Messiego i Ronaldo nie zdążył już doświadczyć. Mimo to o obu miał jak najlepsze zdanie.

Oto najlepsza "dziewiątka" według Deco. Naprawdę to powiedział

Messiego nazwał nawet "najbardziej wszechstronnym piłkarzem, z jakim miał okazję grać". Ciepłych słów nie szczędził także pod adresem Ronaldo. - To, co najbardziej imponowało mi w Cristiano to to, że zawsze chciał się uczyć. A na początku kariery w ogóle nie popełniał fauli - przyznał Deco.

Romario poprosił go też o wskazanie najlepszej "dziewiątki", którą kiedykolwiek widział. Polscy kibice mogą poczuć się nieco rozczarowani. Wybór tym razem nie padł na Roberta Lewandowskiego, którego Deco na co dzień ogląda w FC Barcelonie. Odpowiedź okazała się nieco kurtuazyjna. - Ty, Romario - wypalił 47-latek.