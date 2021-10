Matty Cash w Ambasadzie RP w Londynie. Przemówił do polskich kibiców [WIDEO]

Matty Cash wraz ze swoją rodziną pojawił się w Ambasadzie RP w Londynie na spotkaniu "Gramy dla Polski". W Wielkiej Brytanii pojawili się również m.in. selekcjoner reprezentacji Polski, Paulo Sousa czy były reprezentant Sebastian Mila. Była to również okazja, aby zadać obrońcy Aston Villi kilka pytań dot. przyznania mu polskiego obywatelstwa.

- Teraz to naprawdę sytuacja ekspresowa. Nie chcę za wiele mówić, nie chcę zapeszać, ale można być pewnym, że jak już wszystko będzie na swoim miejscu, w moim domu wystrzelą korki od szampana. Przez ostatnie miesiące wiele rozmawialiśmy o mojej grze dla Polski. Wszyscy są absolutnie podekscytowani i jeśli ten moment nadejdzie, to na pewno wiele osób z mojego otoczenia pojawi się na meczu kadry, na fantastycznym Stadionie Narodowym w Warszawie - powiedział Cash w rozmowie z portalem meczyki.pl.

W ostatnich tygodniach wiele mówi się o dołączeniu Matty'ego Casha do reprezentacji Polski. Na obrońcę ma czekać miejsce w składzie, ale zanim zobaczymy go w biało-czerwonej koszulce, musi on otrzymać obywatelstwo. Aby przyspieszyć ten proces miało dojść do spotkania prezesa PZPN, Cezarego Kuleszy z prezydentem RP, Andrzejem Dudą.

Sugerując się wypowiedzią Casha, można stwierdzić, że kwestia obywatelstwa powinna się wyjaśnić w najbliższym czasie. Piłkarz zdradził również, że plan na niego ma selekcjoner Paulo Sousa. - Dużo o tym dyskutowaliśmy. Doskonale wie, jakim jestem zawodnikiem. Ma swój pomysł, jak wkomponować mnie do zespołu. Teraz wypada tylko trzymać kciuki, że wszystko pójdzie sprawnie z robotą papierkową, otrzymam polski paszport i będą mógł założyć polską koszulkę - dodał.

"Bycie Polakiem będzie dla mnie zaszczytem. Mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce" - powiedział Cash do kamery. Wideo można obejrzeć poniżej:

Reprezentacja Polski już teraz zajmuje pozycję wicelidera (17 pkt), tuż za Anglikami (20 pkt). Zespół Paulo Sousy musi jednak zdobywać kolejne punkty, jeżeli chce utrzymać miejsce gwarantujące awans, bo za ich plecami znajdują się Albańczycy, którzy mają o dwa oczka mniej (15 pkt). Ewentualne potknięcie na najbliższym zgrupowaniu może kosztować Polaków utratę możliwości gry w barażach.