Ależ skandal. Dostał 10 meczów dyskwalifikacji za to, co powiedział

To był mecz trzeciej ligi chorwackiej pomiędzy NK Belisce i klubem Jardan LP. W 80. minucie 7. kolejki sędzia Mario Stanić wykluczył dwóch zawodników: Frana Mediciego (Jardan LP) oraz Almeidę (Belisce). A później chorwacka federacja zawiesiła Medicia na 10 meczów. Za co? Za rasizm.

Gigantyczny skandal. Piłkarz oskarżony o rasizm

Doszło do przepychanki między Almeidą a Mediciem, którą tak wspomina ten drugi:

- Złapał mnie za szyję i zaczął szturchać, więc moja reakcja była odruchowa. Odpowiedziałem: "czego chcesz kretynie?". I nic więcej. Spójrzcie na materiał z najbliższej kamery - powiedział Medić. Jego problem polega na tym, że choć sędzia był zbyt daleko, by usłyszeć dokładny cytat, to Almeida twierdzi, że został obrażony na tle rasistowskim.

- Ru**am twoją matkę, czar***u - miał usłyszeć piłkarz.

- To całkowita nieprawda, co sędzia wspomniał w swoim pomeczowym protokołem. Boli mnie, że przypisuje mi tak ciężkie kłamstwa i tak ciężkie czyny. Nie mają one odzwierciedlenia w rzeczywistości. Zawsze miałem wielu zagranicznych kolegów w drużynie, i to z różnych kontynentów. Nigdy nie miałem z nimi problemów. Zawsze mieliśmy dobry kontakt. Powtarzam, powiedziałem tylko: "czego chcesz kretynie?'. I nic więcej. Będę dążył do prawdy. I będę w tym uparty. Jestem nawet gotowy na badanie z wykrywaczem kłamstw. Prawda musi wyjść na jaw i nie ma innej opcji - tłumaczy się oskarżony, którego cytują chorwackie media. Warto podkreślić, że obaj awanturnicy zobaczyli czerwone kartki.

Jardan ostatecznie wygrał 3:0. Następnym rywalem będzie Hajduk, a mecz zaplanowano na 31 października.

Rasizm w ekstraklasie

Ale rasizm to przecież nie jest specjalność Chorwatów. Na polskich boiskach, i to ekstraklasowych, również dochodzi do przykrych incydentów.

"Od kibiców Ruchu przy wyjściu z boiska usłyszałem, że jestem murzynem i mam wyp... z Polski. Od rozgrzewki i potem cały mecz z trybun słuchałem rasistowskich tekstów i imitowanych małpich odgłosów" - we wrześniu opisywał skandal rasistowski w ekstraklasie Leandro, piłkarz Stali Mielec.