Syn Cristiano Ronaldo ma nowy klub. Zwrócił się z prośbą do ojca. "Tato, trzymaj się"

Cristiano Ronaldo od ponad 9 miesięcy jest piłkarzem saudyjskiego Al Nassr, dokąd w burzliwych okolicznościach przeniósł się z Manchesteru United. Kiedy jeszcze występował w Anglii czy wcześniej w Juventusie i Realu Madryt, do dziecięcych drużyn tych klubów posyłał swojego najstarszego syna Cristiano Ronaldo Juniora. Tym razem również nie zrobił wyjątku. Syn pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki podpisał kontrakt z Al Nassr.

Jaki ojciec, taki syn. Cristiano Ronaldo dołączył do Al Nassr. Ma wielkie marzenie

Taką informację przekazał na platformie X włoski dziennikarz Fabrizio Romano. Młody Portugalczyk na razie dołączy do drużyny U-13. - Umowa została podpisana, więc syn Cristiano rozpocznie treningi w ciągu najbliższych dni. Będzie nosił numer 7 - zaznaczył. Nie trzeba przypominać, że z tym samym numerem przez większość kariery grał również jego ojciec.

Przy tej okazji Romano przypomniał znamienne słowa Cristiano Ronaldo sprzed roku. - Mój syn powiedział mi: "Tato, trzymaj się jeszcze kilka lat dłużej, chcę się z tobą zagrać" - czytamy we wpisie.

Teoretycznie marzenie młodego piłkarza może się jeszcze spełnić. Jeżeli będzie szybko się rozwijał, to ma szansę zadebiutować w pierwszej drużynie np. w wieku 16 lat, czyli za trzy lata. Wówczas jego ojciec miałby 41 lat. Możliwe, że do tego czasu nie skończy jeszcze kariery. Pytanie tylko, czy nadal będzie graczem Al Nassr. Jego kontrakt wygasa w czerwcu 2025 r., czyli rok wcześniej. Gwiazdor deklarował już, że nie zamierza wracać do gry w Europie i planuje zakończyć przygodę z piłką w Arabii Saudyjskiej.

Cristiano Ronaldo poza najstarszym synem Cristiano Ronaldo Juniorem ma jeszcze czwórkę młodszych dzieci - syna i trzy córki. Wychowuje je wspólnie z partnerką Georginą Rodriguez.