- Ja myślę, że jeśli przedłużę kontrakt, to z myślą o tym, żeby w przyszłym sezonie gwarantować jakość i zabezpieczenie na ławce. Dla mnie to nowa sytuacja, ale myślę, że mogę to zaakceptować. Ale nie to będzie decydowało. Teraz jest odpowiedni czas, by porozmawiać o tym z klubem, bo chęć klubu jest - tak Wojciech Szczęsny mówił nt. potencjalnego przedłużenia kontraktu z Barceloną po derbowym meczu z Espanyolem (2:0). Na stole leży oferta nowej dwuletniej umowy dla Polaka. Jeszcze Szczęsny nie podjął decyzji.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski i Szczęsny skradli show! To było już po meczu. Coś pięknego

Mocny cios w kierunku Szczęsnego. "To nie jest dobry wizerunek"

W kierunku Szczęsnego płynie spora krytyka z Hiszpanii. Nie chodzi tu o jego postawę na boisku, ale poza nim, konkretnie w sprawie palenia e-papierosów. - Wizerunek Szczęsnego palącego papierosa, jakby już robił sobie jaja... to nie jest dobry wizerunek. To nie jest przykład dla czegokolwiek lub kogokolwiek - stwierdził hiszpański dziennikarz Edu Pidal w Radioestadio Noche.

Wcześniej Lobo Carrasco, były piłkarz Barcelony, nazwał Szczęsnego "chorym człowiekiem". - Kiedy widzę kogoś takiego jak Szczęsny, widzę chorego człowieka. Ukarałbym go, bo prezentuje sobą okropny wizerunek. To zły wizerunek - komentował Hiszpan w programie "El Chiringuito". - Dla mnie to sposób - powiem, jak to czuję - to sposób na powolne samobójstwo. Ludzie, którzy palą, nie zdają sobie sprawy, jakie szkody sobie wyrządzają - opowiadał Carrasco w październiku zeszłego roku.

Szczęsny mówi o paleniu papierosów. "Byłem taki przez całe życie"

Hiszpańscy dziennikarze pytali Szczęsnego o palenie papierosów na samym początku jego przygody z Barceloną. Co wtedy mówił Polak?

Zobacz też: Potężna afera w FIFA. Za chwilę trąbić będzie o tym cały świat. "Zastrzelę was"

- To są rzeczy, których nie zmieniam w życiu osobistym i to niczyja sprawa, jeśli palę. To nie ma na mnie wpływu. Na boisku pracuję dwa razy ciężej. Nie palę przy dzieciach, więc nie mam na nie złego wpływu. Jeśli ktoś myśli, że zmienię sposób bycia w życiu osobistym, to tak nie będzie, bo jestem taki, jaki jestem. Byłem taki przez całe moje życie i te rzeczy nikogo nie interesują - przekazywał Szczęsny. "Palenie papierosów uspokaja jego nerwy i napięcie" - komentowało "Mundo Deportivo".

Przed Barceloną ostatni mecz w tym sezonie, konkretniej przeciwko Athletikowi na San Mames. Spotkanie odbędzie się w niedzielę o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.