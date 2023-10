Mają kadrę dwa razy droższą od Polski i passę wstydu. "Jesteśmy HSV Europy"

Eliminacje mistrzostw Europy dobiegają końca, a w wielu grupach losy awansu na przyszłoroczną imprezę w Niemczech są już rozstrzygnięte. Dotyczy to między innymi grupy A, z której bilet na Euro już po sześciu meczach wywalczyła Hiszpania oraz Szkocja. Po raz kolejny na wielkiej imprezie nie zagra Norwegia. Kraj, który w swoich szeregach ma Erlinga Haalanda czy Martina Odegaarda na taki sukces czeka już ponad dwadzieścia lat.

Mistrzostwa Europy w 2000 roku - to ostatni wielki turniej, na którym zagrała reprezentacji Norwegii. Wówczas był to ich debiut w Euro, jednakże wystąpili na dwóch poprzednich mundialach. Dwa lata wcześniej we Francji zdołali nawet wyjść z grupy. Na ME rozgrywanych w Belgii oraz Holandii odpadli w grupie, zdobywając cztery punkty. Zdołali ograć 1:0 Hiszpanię.

W eliminacjach do przyszłorocznego Euro Norwegowie w siedmiu dotychczasowych spotkaniach zgromadzili 10 punktów. Dwukrotnie ulegli Hiszpanom oraz raz Szkotom - z tym rywalem czeka ich jeszcze jedno starcie. Wpadkę zaliczyli również Gruzją, remisując 1:1. Brak awansu jest przyjmowany tam ze sporym rozczarowaniem. - Norwegia regularnie zawodzi. Jesteśmy HSV Europy - grzmi w rozmowie z "Süddeutsche Zeitung" Kjetil Rekdal, wielokrotny reprezentant tego kraju. HSV Hamburg od dawna kojarzony jest z klubem niewykorzystanych szans.

- Nasza piłka nożna jako całość dokonała znacznych postępów. Widać to nie tylko dzięki Haalandowi i Odegaardowi, ale także po tym, że mamy teraz zawodników w Sevilli, Napoli, Burnley, Brighton, Borussii Dortmund i Ajaksie Amsterdam oraz osiągamy dobre wyniki z zespołami młodzieżowymi - kontynuuje były zawodnik Herthy Berlin. Podkreśla nawet, że ostatnio w ME występowały Finlandia, Macedonia Północna czy Albania, a Norwegia będzie musiała zorganizować jakiś turniej, aby mogła w nim wystąpić.

Co ciekawe reprezentacja Norwegii zajmuje aż 11. miejsce pod względem wartości rynkowej swoich zawodników według portalu "Transfermarkt" - niecałe 443 miliony euro. Za nią są tak renomowane nacje jak Urugwaj, Chorwacja czy niedawna rewelacja mundialu Maroko. Oczywiście także kadry Polski. Znaczną część tej kwoty stanowi duet Erling Haaland oraz Martin Odegaard. Obaj wyceniani są w sumie na 270 milionów euro - 180 mln za napastnika Manchesteru City i 90 mln za pomocnika Arsenalu.