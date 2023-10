Wielkie odrodzenie Cristiano Ronaldo. Martinez zdradza sekret

Kiedy Fernando Santos odchodził z reprezentacji Portugalii, wydawało się, że wraz z nim skończy się kariera Cristiano Ronaldo w kadrze. 38-latek, który od początku tego roku gra w Arabii Saudyjskiej, coraz rzadziej popisywał się w reprezentacji Portugalii.

W ostatnich 13 meczach za kadencji Santosa, które miały miejsce między 11 listopada 2021 r., a 12 grudnia 2022 r. Ronaldo strzelił tylko trzy gole. 38-latek dwa z nich strzelił w Lidze Narodów przeciwko Szwajcarii (4:0), a jednego na mundialu przeciwko Ghanie (3:2).

To właśnie mistrzostwa świata w Katarze sugerowały, że czas Ronaldo w reprezentacji Portugalii dobiega końca. Mecze 1/8 finału ze Szwajcarią (6:1) i ćwierćfinał z Marokiem (0:1) gwiazdor Al-Nassr zaczynał na ławce rezerwowych. W pierwszym spotkaniu zagrał 16 minut, a w drugim 39 minut.

Martinez zdradził sekret odrodzenia Ronaldo

Po mundialu Santos rozstał się jednak z portugalską kadrą, a jego miejsce zajął były selekcjoner reprezentacji Belgii - Roberto Martinez. Hiszpan od razu podkreślił, że nie chce rezygnować z Ronaldo i widzi dla niego miejsce w swojej drużynie.

I był to znakomity ruch Martineza. Pod jego wodzą Ronaldo odrodził się w kadrze i zachwycił w eliminacjach Euro 2024. W siedmiu meczach zawodnik Al-Nassr strzelił aż dziewięć goli! Ronaldo zdobył po dwie bramki w meczach z Liechtensteinem (4:0), Luksemburgiem (6:0), Słowacją (3:2) oraz Bośnią i Hercegowiną (5:0). Ronaldo dołożył też trafienie w meczu z Islandią (1:0).

W rozmowie z Cadena SER Martinez zdradził, jak udało mu się odzyskać Ronaldo dla reprezentacji Portugalii. - Nigdy nie lubiłem decydować o zawodnikach bez wcześniejszej rozmowy z nimi. Nie chciałem znać ich tylko jako piłkarzy. Potrzebowałem wiedzieć też, jakimi są ludźmi i co u nich słychać - powiedział Martinez.

- Zanim wysłałem pierwsze powołania, chciałem porozmawiać z każdym zawodnikiem, który był na mistrzostwach świata. Kiedy porozmawiałem z Ronaldo, nie miałem najmniejszych wątpliwości, że to zawodnik, któremu wciąż zależy na grze w kadrze. Byłem pewny, że on odda tej drużynie wszystko, co ma - dodał.

Martinez zdradził, że jego pierwsza rozmowa z Ronaldo odbyła się w Rijadzie. - Zobaczyłem człowieka, który wciąż chciał się angażować i służyć zespołowi. A to w przypadku takiego piłkarza jak Ronaldo wcale nie musiało być oczywiste. W końcu on wygrał wszystko, co było do wygrania - zdradził Martinez.

- Muszę przyznać, że byłem bardzo zaskoczony jego pokorą. Nie myślał o sobie, chciał oddać się drużynie. To był punkt wyjścia i fundament dla wszystkich graczy, którzy weszli do naszej szatni - zakończył selekcjoner Portugalczyków.

Drużyna Martineza zachwyciła w eliminacjach Euro 2024. Portugalczycy wygrali wszystkie osiem meczów, osiągając bilans bramkowy 32:2. Byli mistrzowie Europy mają osiem punktów więcej od drugiej Słowacji, a eliminacje zakończą spotkaniami z Liechtensteinem (16 listopada) oraz Islandią (19 listopada).