Prezes Barcelony wyłożył karty na stół ws. Szczęsnego

30 - to liczba meczów, które w tym sezonie rozegrał Wojciech Szczęsny w barwach FC Barcelony. Przez 22 spotkania Szczęsny był niepokonany, ale ta seria zakończyła się z porażką 1:3 z Borussią Dortmund. Szczęsny wszedł do bramki Barcelony na początku tego roku, ale wygląda na to, że - jeśli podpisze nowy kontrakt z klubem - w przyszłym sezonie będzie jedynie zmiennikiem Marc-Andre ter Stegena. Jakie są najnowsze informacje dot. jego przyszłości? Czy zobaczymy jeszcze Szczęsnego w barwach Barcelony?

Laporta zabrał głos ws. Szczęsnego. "Mam nadzieję"

Joan Laporta udzielił wywiadu katalońskiej telewizji TV3. W trakcie rozmowy prezes Barcelony poruszył temat Szczęsnego. - Podpisaliśmy Szczęsnego ze względu na jego doświadczenie. Myślę, że w tej sytuacji wyszło dobrze. Mam nadzieję, że zostanie z nami, ale decyzja jest po jego stronie - poinformował. Sam Szczęsny potwierdził, że ma na stole ofertę przedłużenia umowy z Barceloną o dwa kolejne sezony.

- Muszę zdecydować wraz z rodziną, co jest dla nas najlepsze. Nasze życie nie kręci się tylko wokół Wojtusia. Większość decyzji w moim domu podejmuje żona, czego się nie wstydzę. Te związane z piłką nożną na ogół podejmowałem ja, ale to sytuacja niestandardowa - mówił Szczęsny po El Clasico. - Ja myślę, że jeśli przedłużę kontrakt, to z myślą o tym, żeby w przyszłym sezonie gwarantować jakość i zabezpieczenie na ławce. Dla mnie to nowa sytuacja - dodawał Polak po spotkaniu z Espanyolem.

Co z transferami Barcelony? "W życiu nic nie jest niemożliwe"

W trakcie wywiadu Laporta odnosił się też do planów transferowych Barcelony. Czy wróci temat Nico Williamsa z Athletiku, którego Barcelona rozważała po Euro 2024? - Był jednym z kandydatów ubiegłego lata. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na Daniego Olmo. To świetny piłkarz, ale na ten moment uważam, że Deco i Flick rozważają inne opcje. Erling Haaland? W życiu nic nie jest niemożliwe, ale obecnie tego nie rozważamy - skomentował (cytat za: fcbarca.com).

- Chcemy poprawić kadrę. Nasi rywale też się wzmacniają, ponieważ widzieli, że nasz zespół jest lepszy. Trwają rozmowy o poprawieniu każdej formacji - przekazał Laporta. A jak wygląda sytuacja finansowa Barcelony? - W tym sezonie domkniemy budżet z przychodami na poziomie 950 milionów euro. W kolejnych rozgrywkach przekroczy miliard euro. Jesteśmy pewni, że będziemy w zasadzie 1:1 - podsumował prezes Barcelony.

Przed Barceloną ostatni mecz w tym sezonie. Zespół Hansiego Flicka zmierzy się na wyjeździe z Athletikiem. To spotkanie odbędzie się w niedzielę o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.