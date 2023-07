Wstrząsające informacje o najsłynniejszej z WAGs. Koszmar

Wanda Nara to prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalna WAG (ang. wifes and girlfriends, określenie na partnerki piłkarzy - red) na świecie. Partnerka Mauro Icardiego to bizneswoman, a także prezenterka telewizyjna. Jest uważana także za jedną z najpiękniejszych kobiet, jakie trwają u boku piłkarzy. Niedawno pochwaliła się pierścionkiem, jaki sprezentował jej ukochany.

Wanda Nara trafiła do szpitala. "Mauro Icardi jest bardzo zmartwiony"

W piątek w argentyńskich mediach pojawiła się wstrząsająca informacja na temat stanu zdrowia kobiety. Według dziennikarzy kilka dni temu miała trafić do szpitala z silnymi bólami brzucha, a dziś lekarze podejrzewają, że ma białaczkę. Miały to potwierdzić źródła bliskie kobiecie.

Jako pierwszy informację przekazał Jorge Lanta z Radia Mitre. - Zrobią nakłucie w szpiku, aby ostatecznie zdiagnozować to, co już jest wiadome, ale pozostaje tajemnicą [białaczkę - przyp. red]. Były kontakty bliskich Wandzie z Fundaleu, ośrodkiem specjalizującym się w leczeniu białaczki - zakomunikował.

Jeden z portali potwierdził informacje o stanie zdrowia Nary i dodał także kilka słów na temat samego piłkarza. "Mauro Icardi jest bardzo zmartwiony żoną" - czytamy na portalu Gossipeame.

Wanda Nara ma białaczkę? Ojciec zabrał głos

Do sprawy ustosunkował się już ojciec Wandy Nary, który potwierdził, że ta była w szpitalu, jednak wróciła już do domu. - Czuła się chora i chciała sprawdzić, co jej dolega. Teraz nie jest już hospitalizowana - przekazał cytowany przez argentyńskie media. Z kolei Mauro Icardi nie wypowiadał się na temat małżonki.

Związek Icardiego z Narą jest bardzo burzliwy. Para wielokrotnie już się rozstawała i schodziła, a piłkarz miał z tego powodu sporo problemów na boisku. Aktualnie wydaje się, że jego największym zmartwieniem jest stan zdrowia partnerki.