O mistrzostwie zdecydował punkt! Oto tabela Serie A po meczach Interu i Napoli

Przed piątkowymi meczami Inter Mediolan tracił do Napoli tylko jeden punkt. "Nerazzurri" musieli wygrać z Como na wyjeździe i liczyć na wpadkę rywali z południa Italii przed własną publicznością z Cagliari, by zdobyć tytuł. Gdyby neapolitańczycy przegrali, a Inter zremisował, w przyszłym tygodniu odbyłby się dodatkowy mecz o mistrzostwo Italii. Jednak taki scenariusz się nie spełni. Mimo tego, że rywalizacja o Scudetto się zakończyła, to wciąż toczy się walka o miejsce w Lidze Mistrzów i o utrzymanie.

Mistrz Włoch o punkt przed wicemistrzem

Napoli pokonało Cagliari 2:0, choć kibice na Stadio Diego Armando Maradona musieli dość długo czekać na pierwszego gola. W 42. minucie "nożycami" trafił Scott McTominay. Szkot był w tym sezonie wiodącą postacią Napoli, stał się ulubieńcem kibiców. Na początku drugiej połowy wynik ustalił Romelu Lukaku. Dla Napoli to czwarty tytuł mistrzowski w historii.

Drugie miejsce w tabeli zajął Inter Mediolan, który finalnie do Napoli stracił tylko punkt. Mediolańczycy wywiązali się ze swojego zadania, wygrywając 2:0 z Como. W 20. minucie gola strzelił Stefan de Vrij, a na początku drugiej części na listę strzelców wpisał się Joaquin Correa. Como rozgrywało całą drugą połowę w osłabieniu po czerwonej kartce dla Pepe Reiny. Dla Hiszpana to był ostatni występ, bowiem niedawno ogłosił zakończenie kariery.

Podium uzupełni Atalanta Bergamo, która zagra w niedzielę z walczącą o utrzymanie Parmą.

Kto w Lidze Mistrzów?

Włosi mają cztery miejsca w Lidze Mistrzów i nie wiadomo, kto zajmie miejsce tuż za podium. Szansę na to mają trzy zespoły. Juventus (67 pkt.), AS Roma (66) i Lazio (65). Turyńczycy zagrają w niedziele na wyjeździe z Venezią, Roma z Torino u siebie, które może być co najwyżej na 11. miejscu, a Lazio na wyjeździe z Lecce, które także chce zostać w Serie A na kolejny sezon.

Jest możliwość, że Lazio w ogóle nie zagra w europejskich pucharach. "Biancocelesti" musieliby przegrać z Lecce, a Fiorentina musiałaby wygrać z Udinese. Zespół z Florencji wtedy zrówna się punktami z Lazio i je wyprzedzi, bowiem ma lepszy bilans meczów bezpośrednich. Wtedy Fiorentina wywalczy awans do Ligi Konferencji.

Ósma Bologna jest pewna gry w Lidze Europy po wygraniu Pucharu Włoch.

Kto spadnie, a kto się utrzyma?

W tym momencie znamy tylko jednego spadkowicza, jest nim Monza. W walkę o utrzymanie uwikłanych jest pięć zespołów - Hellas Werona (34), Parma (33), Lecce (31), Empoli (31) i Venezia (29). Istotne będzie bezpośrednie starcie Hellasu z Empoli. Zwycięstwo powinno dać tym drugim utrzymanie, rzutem na taśmę wydostaliby się ze strefy spadkowej.

Decydujące mecze w walce o puchary i utrzymanie w niedzielę o godzinie 20:45. W sobotę zagrają jeszcze Milan z Monzą i Bologna z Genoą.

