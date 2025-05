Ale informacje ws. Wojciecha Szczęsnego! Tuż po sezonie. "Czekała na to"

Wojciech Szczęsny wrócił do świata piłki i w pół roku zgarnął trzy trofea: Superpuchar Hiszpanii, Puchar Króla i mistrzostwo. Do pełni szczęścia zabrakło tylko triumfu w Lidze Mistrzów, co nie zmienia jednak faktu, że decyzja o powrocie z piłkarskiej emerytury była fenomenalna. Obroniła się przede wszystkim sportowo, ale też wizerunkowo, bo kibice Barcelony niemal z miejsca pokochali Polaka za luz, spokój i atmosferę, którą wniósł do szatni Barcelony. W tej pięknej historii nie brakowało też kontrowersji. - Ukarałbym go za palenie. To nie jest dobry przykład, dobry wizerunek - mówił w programie "El Chiringuito" Francisco Jose "Lobo" Carrasco, były piłkarz "Dumy Katalonii". Temat palenia papierosów przez Szczęsnego ożywił też dyskusję w naszym programie "To jest Sport.pl".

- Pytanie jest o ludzi, którzy na to patrzą, na dzieciaki. Przede wszystkim na dzieci i to jest pewien problem - zauważył Jakub Kosecki, były reprezentant Polski. - Myślę, że lepiej by było, gdyby się z tym chował, gdyby to robił, ale nie w świetle kamer, wtedy łatwiej byłoby przymknąć na to oko... Aczkolwiek, on jest na takim etapie, że "ma to w pompie", co my na ten temat powiemy - mówił Piotr Żelazny, dziennikarz Viaplay i magazynu "Kopalnia Sztuka Futbolu". - Rozumiem, że pojawiają się głosy, że przegina. No trochę przegina... Dmuchanie dymem - szczególnie z tego 'vape'a', który śmierdzi - w twarz koledze... To nie było fajne - dodał.

- Mam wrażenie, że on wyczuł, że to jest już jakiś jego gest rozpoznawalny, jego wizerunek, czy przewaga wizerunkowa i w to idzie. No ale, szczerze mówiąc, jeżeli dzieciaki na to patrzą i reagują z zachwytem, to pewnie nie jest to fajne. Co by było, gdyby na przykład po każdym wygranym meczu szedł walnąć kielona? Pewnie nie do końca byłoby super... Albo gdyby po każdym wygranym meczu szedł przegrać kupon u bukmachera? Nałogi nie są fajne i myślę, że Szczęsny mógłby się wstrzymać - analizował Żelazny.

Wojciech Szczęsny przedłuży kontrakt z Barceloną?

Niepewność i kolejne pytania wywołuje też temat przedłużenia umowy przez Polaka. Barcelona zaoferowała mu dwuletni kontrakt, Szczęsny wciąż jej nie podpisał i zaznaczył, że decydujący głos w tej sprawie będzie miała jego żona Marina Łuczenko-Szczęsna.

- To piękne, że z jednej strony jesteś piłkarzem w jednym z najlepszych klubów świata, jesteś na topie, ale przede wszystkim jesteś ojcem i mężem - komentował Dominik Wardzichowski ze Sport.pl. - Kobiety dużo poświęcają dla piłkarzy: życie na walizkach, życie w stresie, bo nigdy nie wiesz, w jakim nastroju wróci twój facet... Czy wygrał mecz, czy przegrał? Czy będzie grał, czy nie będzie? To są trudne tematy - mówił Jakub Kosecki. - A przecież Marina ma swoją karierę! Nie wiem, czy gdzieś to przeczytałem, czy sama o tym mówiła, ale ona właśnie czekała na moment, w którym Wojtek skończy piłkarską karierę, żeby to on zaopiekował się rodziną, dziećmi, a ona mogła na nowo wrócić i spełniać się zawodowo - dodawał były reprezentant Polski czy piłkarz warszawskiej Legii.