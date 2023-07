Zagraniczne media zachwycone Kwiatkowskim! Tak skomentowali jego triumf

Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) odniósł w piątek wielki sukces i wygrał 13. etap Tour de France. Polak wyrwał się do samotnej ucieczki dwanaście kilometrów przed metą i dowiózł przewagę do końca. Nad drugim Belgiem Van Gilsem miał 47 sekund przewagi. To jego drugie etapowe zwycięstwo w tej imprezie w karierze. Wygrał też na 18. etapie Tour de France z Meribel do La Roche-sur-Foron w 2020 roku.

Michał Kwiatkowski zebrał mnóstwo pochwał od polskich, ale również zagranicznych mediów. - Zaskakujący triumf w Tour De France. To był ogromny sukces Polaka. Chodziło o ostatnią wspinaczkę do mety. Kwiatkowski był tam bardzo mocny, w momencie gdy wszystko musiało być rozstrzygnięte. Jednak Kwiatkowski to nie byle kto: 33-latek wygrał wyścigi, takie jak Mediolan-Sanremo, wyścig Amstel Gold, Tirreno-Adriatico i WC - napisał "Landevei.no".

- Michał Kwiatkowski wykorzystał swoją szansę. Zrobił rywalom świetny, solowy numer na trudnym podjeździe i samotnie pojechał do mety. Polak miał dobry pomysł, by wejść do 19-osobowej ucieczki - napisał francuski dziennik Sud Ouest.

- Kolarze tacy jak Kwiatkowski mieli na tym etapie większą swobodę jazdy dla siebie, zamiast poświęcać się całkowicie dla zespołu. Polski kolarz w pełni to wykorzystał. To była typowo przebiegła jazda, bo jechał swoim własnym tempem, nie patrzył na ucieczki innych zawodników. Kwiatkowski udowodnił, że potrafi utrzymać tempo przez całą drogę na szczyt góry, a nie tylko kawałek trasy - napisał brytyjski magazyn kolarski "Rouleur".

Duńskie media dodały, że Kwiatkowski nie dał szans rywalom. - Były mistrz świata Michał Kwiatkowski odniósł wspaniałe zwycięstwo etapowe, kończąc na górze Grand Colombier. Polak przejechał samotnie ostatnie dziesięć kilometrów przed wielką ucieczką. Nie dał szans rywalom - napisał duński dziennik "Ekstrabladet".

- Polak zademonstrował bezwzględny pokaz siły i zostawił za sobą największe gwiazdy kolarstwa, które nawet nie mogły oglądać jego pleców, tylko pozostały daleko z tyłu - dodał inny duński dziennik "Politiken". - To było gigantyczne zwycięstwo znakomitego kolarza, z którym absolutnie nikt nie był w stanie walczyć - dodali z kolei dziennikarze telewizji TV2.

- Kwiatkowski pokazał wręcz dziką i godną pozazdroszczenia siłę podczas stromego, samotnego pdjazdu - napisał norweski "Aftenposten".

Polak był bardzo szczęśliwy po zakończeniu wyścigu. - Nie byłem dziś sam, miałem 18 przyjaciół w ucieczce. Ostatnia wspinaczka była po prostu szalona. Nie sądziłem, że to będzie możliwe, ale oto jestem! - powiedział Kwiatkowski. Allez Kwiatkowski" - tak napisała z kolei Iga Świątek na Twitterze w trakcie wyścigu.

Zwycięstwo Michała Kwiatkowskiego jest dopiero pierwszym etapowym zwycięstwem kolarzy INEOS-u w tej edycji.