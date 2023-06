Telenowela trwa. Królowa WAGs pokazała pierścionek od ukochanego. Kosztuje krocie

30-letni Mauro Icardi miniony sezon spędził na wypożyczeniu z PSG do Galatasaray Stambuł. W tureckiej Super Lig imponował skutecznością. W 24 spotkaniach zdobył aż 22 bramki i zanotował siedem ostatnich podań. Przed wyjazdem do Turcji, sytuacja Argentyńczyka była fatalna. Wydawało się, że jest na wylocie z Paris Saint-Germain, a jednak "odpalił".

Icardi nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji dotyczącej swojej przyszłości. Francuski klub za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej poinformował, iż część przygotowań do sezonu 2023/24 drużyna odbędzie podczas tournée w Japonii.

W ostatnich latach o zawodniku jest głośno tylko nie za sprawą występów na boisku i wykręcanych statystyk. Icardi ma na koncie burzliwy związek z Wandą Narą, który stworzył wiele problemów w jego karierze. Za ich relacją trudno nadążyć. Jednego dnia zapewniali publicznie, że ich uczucie nigdy się nie skończy, a następnego informowali o rozstaniu. Obecnie są razem i uwielbiają dzielić się swoim życiem prywatnym na Instagramie.

Nara jest jedną z najpopularniejszych WAGs, a także modelką, prezenterką telewizyjną i bizneswoman. Jej profil na Instagramie śledzi 16,4 milionów obserwujących. Para ma dwie córki - ośmioletnią Francescę i siedmioletnią Isabellę.

Oboje chcą pokazać, że ich kryzys to już przeszłość i chętnie zamieszczają fotki razem. We wtorek Wanda opublikowała zdjęcie na Instagramie ze swoim partnerem. Icardi pochylił się nad nią, by ją pocałować. Kobieta była ubrana w czarny top ze złotym naszyjnikiem na szyi, a jej serdeczny palec został ozdobiony przez pierścionek z rubinem i brylantem. Gołym okiem widać, że kosztował krocie.

Zdjęcie zakochanych nie spodobało się części internautów. "Wan, wasz związek jest bardziej niestabilny niż gospodarka" – napisał jeden z użytkowników.

Oczywiście, nie brakowało też osób, które stanęły w obronie 36-latki. "Myślę, że twoje myślenie jest niestabilne, ich związek jest silniejszy, niż portalom plotkarskim się wydaje" - napisał inny z komentujących.

Wanda zasłynęła ze swoich odważnych i pikantnych zdjęć zamieszczanych w mediach społecznościowych, dzięki którym jej zasięgi wystrzeliły w górę.