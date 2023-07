Były kolega Zalewskiego podszedł do kobiety na plaży i od razu ją pocałował. "Jest bezczelny"

Nicolo Zaniolo to były kolega Nicoli Zalewskiego z AS Romy, który podczas ostatniego zimowego okna był bohaterem głośnego transferu. 24-latek za 15 mln euro odszedł z rzymskiego zespołu do Galatasaray. Po zakończeniu sezonu 13-krotny reprezentant Włoch udał się na wakacje, gdzie poznał i poderwał Sofię Costantini.

REKLAMA

Zobacz wideo Stanowski na lotnisku ubrany jak gwiazda Bollywood. Rozdawał autografy, robił zdjęcia i uczył ludzi tańczyć

Nicolo Zaniolo miał romans z piękną modelką. Włoskie media ujawniają szczegóły

24-letni napastnik odpoczywał na słonecznej Ibizie. Podczas jednego z wieczornych spacerów po plaży dostrzegł kobietę, z którą postanowił nawiązać kontakt. Nowo poznaną osobą okazała się być włoska modelka, Sofia Costantini, z którą Zaniolo spędził urlop na hiszpańskiej wyspie. Po wakacjach media bardzo szybko odnalazły influencerkę i zapytały o szczegóły spotkania z byłym zawodnikiem Romy.

- Była pierwsza w nocy. Zobaczył mnie, podszedł, żeby porozmawiać, po czym po chwili od razu mnie pocałował. Potem dał mi kolejnego buziaka. Powiedział, że gra w piłkę nożną. Był naprawdę miły i uroczy. Bardzo się polubiliśmy, dlatego spędziliśmy ten wieczór wspólnie. Cenię go za to, że jest bezpośredni - powiedziała modelka cytowana przez portal "leggo.it".

"Pierwsza influencerka" tenisa wprawiła ich w osłupienie. Wydała 150 tysięcy

Costantini dodała także, że jej relacja z piłkarzem nie skończyła się na jednej nocy. - Następnego dnia pojechaliśmy z przyjaciółmi do willi, którą wynajmował, a potem popłynęliśmy łodzią do Cala Basso. Zjedliśmy tam lunch, poszliśmy na plażę, a potem na kolację z przyjaciółmi. Jest bezczelny [Zaniolo przyp. red.], bystry, nie ma problemu z poznaniem dziewczyny - stwierdziła Sofia Costantini.

Dziennikarze dopytywali również, czy po powrocie do Włoch związek Costatniti z piłkarzem się zakończył. Kobieta wyznała, że ma nadzieję na jego kontynuację. - Nigdy nie mów nigdy. Zaniolo na pewno oddzwoni - wyznała modelka.

Polska - Chiny. Gdzie i o której oglądać historyczny półfinał Ligi Narodów? [TRANSMISJA, STREAM]

24-latek poza boiskiem jest znany z ekstrawaganckiego stylu życia. Dwa lata temu został ojcem. Sara Scaperrotta urodziła mu syna, ale ta miłość także nie trwała zbyt długo.