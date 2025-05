Oto co czeka Lewandowskiego i Szczęsnego po sezonie. Ich drogi się rozejdą

FC Barcelona niebawem zakończy wyjątkowo udany sezon, w którym sięgnęła po krajową potrójną koronę (mistrzostwo, puchar i superpuchar). Chociaż po ostatnim meczu sytuacja poszczególnych piłkarzy będzie się różnić.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy w ostatniej kolejce Ekstraklasy możemy spodziewać się nieczystej gry? Żelazny: Myślimy, że Polska piłka jest tak zepsuta

FC Barcelona kończy sezon. Oto co czeka piłkarzy

Katalończycy nie zagrają w klubowych mistrzostwach świata, zatem po zakończeniu ligi hiszpańskiej mogą pojechać na urlopy. A przynajmniej część piłkarzy - do tego niezbyt szerokiego grona zalicza się Wojciech Szczęsny.

"On oraz Inaki Pena prawdopodobnie nie będą podróżować ze swoją kadrą, więc będą mogli cieszyć się zasłużonymi wakacjami" - wyjaśnił dziennik "Mundo Deportivo". 35-latek na pewno nie dostanie powołania, gdyż zrezygnował z gry w drużynie narodowej.

Wojciech Szczęsny zaraz zacznie wakacje. Zupełnie inaczej niż Robert Lewandowski

W zupełnie innej sytuacji jest Robert Lewandowski. On stawi się na towarzyski mecz z Mołdawią (6 czerwca, Stadion Śląski) oraz starcie z Finlandią w kwalifikacjach mistrzostw świata (10 czerwca, Helsinki) i "będzie wolny 11 czerwca".

To samo, co napastnika, czeka m.in. Lamine'a Yamala, Pedriego (wystąpią w turnieju finałowym Ligi Narodów) oraz Raphinhę (zagra w kwalifikacjach do mistrzostw świata 2026). Oczywiście o ile w ostatnim meczu ligowym nie wydarzy się nic niespodziewanego.

Zobacz też: To już jest koniec! Ronaldo ogłasza podpisanie umowy

FC Barcelona zagra z Athletikiem Bilbao w niedzielę 25 maja o godz. 21:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.