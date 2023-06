Oto ranking najdroższych napastników świata. Który Lewandowski? Można się zdziwić

Napastnicy zawsze należeli do grona najdroższych piłkarzy na świecie - to oni zdobywają najwięcej bramek i są zazwyczaj w centrum zainteresowania. W tym gronie zwykle utrzymuje się Robert Lewandowski, ale ostatnie tygodnie nie należą do jego najlepszych. 34-letni gracz Barcelony wciąż jest bezsprzecznie najlepszym polskim snajperem, jednak jego sytuacja na tle innych się zmienia.

Haaland najdroższy, tyle samo wart Mbappe. Lewandowski daleko. Oto ranking najdroższych napastników świata

Kapitan reprezentacji Polski po 12 latach stracił niedawno status najdroższego polskiego piłkarza. Teraz portal Transfermarkt zaktualizował ranking najdroższych napastników świata i miejsce Lewandowskiego może zaskakiwać. Aktualnie zajmuje dopiero 87. lokatę, a wyceniany jest na 30 milionów euro. Jest to aż trzykrotnie mniejsza wartość, niż miało to miejsce w kwietniu 2018 roku, kiedy był w szczycie swojej kariery i wyceniano go na 90 mln.

Nieoczekiwanie drugim najdroższym polskim napastnikiem jest... skrzydłowy VfL Wolfsburg Jakub Kamiński, którego wartość oceniana jest na 12 mln euro. Trzecie miejsce w zestawieniu Polaków okupuje Arkadiusz Milik, a jego wycena to 8 mln.

Liderami klasyfikacji najdroższych napastników świata są ex aequo Erling Haaland oraz Kylian Mbappe. Obaj wyceniani są na 180 milionów euro. Podium zamyka Vinicius Junior, którego wartość szacowana jest na 150 mln. Ósme miejsce zajmuje Harry Kane. 29-letni snajper według Transfermarktu powinien kosztować 90 mln. Spekuluje się o tym, że może zostać niebawem kupiony przez Bayern, który ma zapłacić Tottenhamowi nawet więcej niż jego wartość rynkowa.

Ranking najdroższych napastników świata według Transfermarktu: