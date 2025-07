Nieprawdopodobne, kto zgłosił się po Puchacza. To byłaby sensacja w Ekstraklasie!

26-latek w sezonie 2024/2025 długo mógł liczyć na plac gry najpierw w Holstein Kiel, gdzie występował jesienią, a następnie na wypożyczeniu w Plymouth Argyle. To z pewnością jakiś pozytyw. Do miłych wspomnień zaliczy też przyczynienie się do sensacyjnego wyeliminowania Liverpoolu z Pucharu Anglii. Jednocześnie dokonał niezwykle rzadkiej sztuki, która nie przynosi mu chluby. Holstein nie utrzymało się w Bundeslidze, a Plymouth w Championship, więc Puchacz zaliczył dwa ligowe spadki w jednym sezonie.

Chciał go klub z Ekstraklasy. Negocjacje zakończyły oczekiwania finansowe Puchacza

Po krótkim pobycie w Anglii Puchacz powrócił do Kiel, lecz i ten klub nie wiąże z nim przyszłości, choć piłkarz ma kontrakt ważny do 2028 roku. Obecnie jednak nawet nie trenuje z drużyną, a klub dał mu wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy. Jak poinformował Szymon Janczyk, na usługi Polaka chętnych nie brakowało także w Ekstraklasie. Możliwość jego sprowadzenia badał Radomiak. Szybko jednak zrezygnował z tych planów, kiedy usłyszał oczekiwania finansowe lewego obrońcy.

"Piłkarz okazał się, co za niespodzianka, zbyt drogi. [...] okazało się, że sprowadzenie tego zawodnika znacząco przekracza możliwości finansowe klubu. Mniej więcej trzykrotnie, więc absolutnie nie ma o czym mówić" - opisał kwestię potencjalnego transferu dziennikarz Weszło.

Wprawdzie nie podano dokładnej kwoty, jaką Puchacz poczułby się usatysfakcjonowany, ale można się domyślać, że nie chciałby rezygnować z zarobków otrzymywanych w zagranicznych ligach. Tam jednak prowadzi karierę prawdziwego obieżyświata. Po tym, jak w 2021 roku Lech Poznań sprzedał go za 2,5 miliona euro do Unionu Berlin, Puchacz grał w stolicy Niemiec, Trabzonsporze, Panathinaikosie, Kaiserslautern i wspomnianych już Holstein Kiel oraz Plymouth Argyle.

Niemieckie media poinformowały, że obecnie 15-krotnym reprezentantem Polski interesuje się uczestnik Ligi Mistrzów oraz hegemon bułgarskiej piłki, Łudogorec Razgrad. Jeżeli to prawda, to trudno dziwić się, że rozmowy z tym klubem piłkarz traktuje jako priorytet.