Ograli Manchester City na KMŚ, a teraz takie wieści. Wycofują się z rozgrywek!

Al-Hilal w Stanach Zjednoczonych zagrał naprawdę dobry turniej i osiągnął wynik, którego nikt się nie spodziewał. W pierwszym meczu grupy H zremisował 1:1 z Realem Madryt, co już było sporą sensacją. Następnie ugrał remis z RB Salzburg i pokonał 2:0 Pachucę. Prawdziwy popis ekipa Simone Inzaghiego dała w 1/8 finału, gdzie po dogrywce wygrała 4:3 z Manchesterem City. Dopiero w kolejnej fazie sposób na nią znalazło Fluminense (1:2).

Kolejne oficjalne spotkanie Al-Hilal miało odbyć się w ramach Superpucharu Arabii Saudyjskiej. To mini turniej dla czterech zespołów, który zaplanowano w dniach 19-23 sierpnia w Hongkongu. Półfinałowym rywalem obecnych wicemistrzów kraju został Al-Qadsiah. Tak się jednak nie stanie, gdyż klub z Rijadu podjął decyzję o wycofaniu się z rozgrywek.

Al-Hilal argumentuje decyzję zmęczeniem sztabu szkoleniowego, a także samych zawodników. Każdy z nich podpisał się pod listem ogłaszającym wycofanie się z Superpucharu Arabii Saudyjskiej.

Oczywiście takie postanowienie nie spodobało się krajowej federacji piłkarskiej. Według arabskich mediów, na Al-Hilal może zostać nałożony zakaz gry w kolejnej edycji turnieju, a także kara w wysokości 500 tysięcy riali (ok. 490 tys. złotych). To spora kwota jak na jednorazowe przewinienie, ale stanowi drobne w porównaniu do pieniędzy, którymi na rynku transferowym obraca Al-Hilal.

Arabskie media twierdzą też, że klub złożył oficjalne przeprosiny za nierozegranie zaplanowanego meczu z Al-Qadisiyah, co może stanowić czynnik łagodzący w kwestii oceny tego zachowania. Z kolei niedoszły rywal Al-Hilal będzie cieszył się z automatycznego awansu do finału, gdzie zagra z Al-Ittihad lub Al-Nassr, albo za niedługo pozna nowego półfinałowego przeciwnika.