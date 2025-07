Jedna decyzja sprawiła, że Rosjanie są wściekli. "Kpina z nas"

W dniach 11 lipca - 3 sierpnia odbywają się mistrzostwa świata w pływaniu. Pierwotnym organizatorem imprezy miał być rosyjski Kazań, ale w związku z trwającą inwazją tego kraju na Ukrainę, zawody przeniesiono do Singapuru. Polskę w tej imprezie będzie reprezentować Klaudia Tarasiewicz, Bartosz Kapała i Piotr Woźniak, co ogłosił Polski Związek Pływacki. W trakcie mistrzostw świata będą występować sportowcy z Rosji i Białorusi. Federacja World Aquatics ogłosiła, że z tych krajów wystąpi około stu zawodników.

Rosyjski deputowany nie wytrzymał. "Kpina z nas"

Zgodnie z przyjętymi normami, jeżeli sportowcy z Rosji i Białorusi są dopuszczeni do zawodów różnej rangi, to muszą oni spełniać określone warunki. Poza podpisaniem dokumentu, w którym potwierdzają, że nie są powiązani z Kremlem i nie popierają działań Władimira Putina, to muszą też występować pod tzw. neutralną flagą. Organizatorzy MŚ w pływaniu wprowadzili dodatkowe restrykcje, o których piszą rosyjskie media.

Chodzi o to, że sportowcy z Rosji i Białorusi nie mogą publikować wpisów w mediach społecznościowych, w których utożsamiają się ze swoim krajem. To nie podoba się Wiaczesławowi Fietisowowi, a więc byłemu reprezentantowi ZSRR w hokeju i deputowanemu do rosyjskiego parlamentu.

- To po prostu kpina z nas. Niestety, wszystkie takie żądania będą się nasilać. Pawlik Morozow (chłopiec uznawany na patron ruchu pionierskiego w Rosji i wzór do naśladowania w Rosji - red.) odpoczywał w porównaniu z tym, jak międzynarodowe federacje traktują naszych sportowców. To nie są zwykłe sankcje. Wkrótce nas zaczną dzielić na neutralnych pierwszego i drugiego stopnia. Ten status jest gorszy, niż drużyna uchodźców - stwierdził Fietisow, cytowany przez portal osnmedia.ru.

Ostatnie mistrzostwa świata odbyły się w dniach 14-30 lipca 2023 r. w japońskiej Fukuoce. Tam Chińczycy zdobyli 40 medali, z czego 20 złotych. Polska zakończyła MŚ z jednym srebrnym medalem, który wywalczył Krzysztof Chmielewski w wyścigu na 200 metrów stylem motylkowym.

Rosja ostatni raz rywalizowała na MŚ w 2019 r. w Korei Południowej, gdzie zdobyła 30 medali (12 złotych, 11 srebrnych i 7 brązowych), co dało jej trzecie miejsce w klasyfikacji medalowej.