Oficjalnie! PZPN potwierdził sparing reprezentacji Polski. Znamy rywala

Reprezentacja Polski ma za sobą czerwcowe zgrupowanie, podczas którego zagrała towarzysko z Niemcami, a także z Mołdawią w ramach el. Euro 2024. W pierwszym spotkaniu biało-czerwoni wygrali 1:0 po bramce Jakuba Kiwiora. Z kolei na wyjeździe w Kiszyniowie doszło do kompromitacji, ponieważ kadra prowadzona przez Fernando Santosa sensacyjnie przegrała 2:3 ze 171. drużyną w światowym rankingu FIFA. - Jesteśmy świadkami zmiany. Obarczonej gigantycznym ryzykiem, ale Santos doskonale zdaje sobie sprawę, jakiego podjął się zadania - mówił Sport.pl Marcin Broniszewski.

Reprezentacja Polski zagra sparing tuż po eliminacjach. PZPN podał rywala

We wtorek Polski Związek Piłki Nożnej poinformował w komunikacie o meczu towarzyskim reprezentacji Polski, czym potwierdził informacje Sport.pl z poprzedniego tygodnia. Kadra prowadzona przez Fernando Santosa zagra 21 listopada przeciwko Łotwie. Miejsce spotkania nie zostało jeszcze ogłoszone. To będzie sparing tuż po zakończeniu eliminacji do Euro 2024 - biało-czerwoni zagrają w ostatniej kolejce z Czechami, konkretnie 17 listopada o godz. 20.45. Do tej pory Polacy grali 15-krotnie z Łotwą i wygrali 11 meczów. Ostatnie spotkanie między tymi zespołami odbyło się 10 października 2019 roku, gdy Polska wygrała 3:0 po hat-tricku Roberta Lewandowskiego.

Teraz reprezentacja Polski jest skupiona na wywalczeniu awansu do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zagrają w eliminacjach dwa mecze z Wyspami Owczymi (07.09 i 12.10), a także po jednym spotkaniu z Albanią (10.09), Mołdawią (15.10) oraz wspomnianymi Czechami (17.11). Na razie sytuacja Polaków w tabeli grupy E nie wygląda dobrze - liderami są Czesi z siedmioma punktami, a przed naszą reprezentacją są jeszcze Albania (5 pkt) i Mołdawia (4 pkt). Polacy mają trzy punkty po trzech meczach i są tylko przed Wyspami Owczymi (1 pkt). Na Euro 2024 awansują dwa najlepsze zespoły z każdej z grup.

Warto dodać, że po kompromitacji głos w mediach spośród piłkarzy zabrał tylko Jan Bednarek i Piotr Zieliński. Ta wpadka z Mołdawią może się znacznie odbić na sytuacji Polaków w grupie, o czym przekonuje Zbigniew Boniek. - Widać, że brakuje kogoś z charyzmą, kto mógłby oddziaływać na cały zespół, kiedy coś się nie układa. Ta porażka może mieć szalone konsekwencje dla dalszej sytuacji w grupie. Niebywałe. Ciężko mi było zebrać myśli - mówił były prezes PZPN w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".