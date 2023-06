200 mln euro! Bayern się nie certoli. Napastnicy na celowniku

Latem 2022 roku, po ośmiu sezonach rozegranych w barwach Bayernu, licznych tytułach i strzeleniu 344 bramek, Robert Lewandowski opuścił Monachium. Zastąpił go kupiony z Liverpoolu za zaledwie 32 miliony euro Sadio Mane. Zaledwie, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że Senegalczyk strzelił aż 120 goli i zanotował 48 asyst w 269 meczach. Ale w nowym klubie nowy napastnik rozczarowuje.

W minionym sezonie zdobył zaledwie siedem bramek w Bundeslidze i trzy trafienia w Lidze Mistrzów. W dodatku sprawiał problemy wychowawcze. A jak spisała się reszta napastników? Eric Maxim Choupo-Moting strzelił kilka ważnych goli, ale licząc - Bundesligę, Puchar Niemiec i LM - zanotował na swoim koncie 17 bramek, co nie jest wybitnym osiągnięciem. Jeszcze mniej, bo tylko pięć trafień miał Mathys Tel. Marginalizowana była też rola Thomasa Muellara, autora ośmiu goli.

Kane i Muani na celowniku Bayernu

Bayern nie słynie z galaktycznych transferów, jednak tego lata może się to zmienić. "Bild" donosi, że na celowniku monachijczyków są: Harry Kane z Tottenhamu oraz Randal Kolo Muani z Eintrachtu. Zresztą są to nazwiska, które od dawna się przewijają w kontekście transferu do Bayernu.

29-letni Anglik jest wyceniany na 90 milionów euro, ale Tottenham oczekiwałby ok. 115 mln. To nie jest wygórowana kwota, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w trakcie kariery strzelił grubo powyżej 300 goli. Z kolei Francuz w minionym sezonie zdobył 23 bramki, w tym 15 w Bundeslidze. Eintracht chciałby uzyskać 100 mln euro za 24-latka, ale możliwe, że nieco zejdzie z ceny.