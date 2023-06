Wojna z piłkarzami w Barcelonie. Panuje wściekłość. Na spotkaniu polecą iskry

Władze FC Barcelony są wściekłe. Jak podaje dziennik "AS", zarówno Ferran Torres jak i Ansu Fati odmówili odejścia z zespołu. Komplikuje to sprowadzenie do drużyny nowych piłkarzy. W klubie zarządzono specjalne zebranie, na którym mają "polecieć iskry". Ponadto zdecydowano o zakończeniu współpracy z pięcioma innymi zawodnikami, którzy muszą szukać nowych pracodawców.

3 Fot. Joan Mateu / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl