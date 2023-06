Saudyjczycy ocenili Michniewicza. Nie zgadniesz, co o nim mówią

Po ponad pół roku przerwy Czesław Michniewicz wrócił do pracy. Były selekcjoner reprezentacji Polski objął Al-Abha, czyli 12. zespół poprzedniego sezonu ligi saudyjskiej. - Przedstawiciele poszukiwali trenera, który zacznie spokojnie pracę, budowę drużyny od tyłu i zabezpieczy dostęp do własnej bramki, bo w ubiegłym sezonie drużyna straciła bardzo dużo goli w lidze. Jego celem na przyszły sezon jest utrzymanie - tak o pracy Michniewicza w Arabii Saudyjskiej mówił Mateusz Łajczak, były szef analityków i trener Al-Abha.

Tak Arabia Saudyjska ocenia Michniewicza. "Wybitny strateg"

Szerzej o przyszłości Michniewicza w Arabii Saudyjskiej, Mateusz Łajczak opowiadał w rozmowie z "Super Expressem". Jak były trener Legii Warszawa jest oceniany w nowym otoczeniu? - Działacze postrzegają Michniewicza jako wybitnego stratega, odpowiednio dobierającego taktykę zarówno do możliwości własnych zawodników, jak i potencjału konkretnego przeciwnika. Michniewicz jest dla oczekiwań działaczy jak garnitur skrojony na miarę - powiedział szkoleniowiec, który jednocześnie wytłumaczył, że celem Michniewicza powinna być walka o utrzymanie.

W kontekście drużyn prowadzonych przez Michniewicza często jako atut wymienia się dobrą grę w defensywie. Zdaniem Łajczaka przekonanie piłkarzy Al-Abha do takiej gry będzie dużym wyzwaniem. - To jest wyzwanie: jak dotrzeć do piłkarzy i przekonać ich do filozofii gry. To nie będzie łatwe. Trener musi odnaleźć stosowne narzędzia, uwzględniające na dodatek specyfikę tutejszej kultury. Tutejsi piłkarze z natury mają nieco inne rozumienie gry obronnej i związanej z nią detali - dodał.

Arabia Saudyjska będzie atrakcyjnym miejscem dla Polaków? "Prestiż i siła wzrosną"

Łajczak uważa, że Arabia Saudyjska może stać się atrakcyjnym kierunkiem dla polskich piłkarzy do rozwoju. - Kiedy jeszcze pracowałem w sztabie pierwszej drużyny Abha, o możliwość gry w Arabii Saudyjskiej pytali mnie reprezentanci Polski. Dla nieco bardziej doświadczonych graczy to atrakcyjny kierunek. Ale z kolejnymi transferami gwiazd prestiż oraz siła Roshen Saudi League znacząco wzrosną. Polacy mają swoją markę w Arabii Saudyjskiej - podsumował.