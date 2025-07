Sensacyjne wieści ws. selekcjonera. Reakcja Lewandowskiego

Nazwisko Jerzego Brzęczka w kontekście przejęcia reprezentacji Polski po Michale Probierzu krążyło od początku poszukiwań nowego selekcjonera. Sam Cezary Kulesza dodał jego nazwisko do listy rozważanych kandydatów. Mówił w czerwcu w rozmowie z Radiem ZET, kiedy rzucił kilkoma nazwiskami, że "nie wyklucza powrotu poprzednika". Niewiele brakowało, by Brzęczek wrócił do kadry.

Brzęczek był o krok od powrotu do reprezentacji. Zrobił wrażenie na Kuleszy

Mateusz Borek ujawnił szczegóły rozmowy Kuleszy z Brzęczkiem nt. przejęcia posady. Przede wszystkim zrobił bardzo dobre wrażenie na prezesie PZPN, podchodząc do tematu potencjalnego powrotu do pracy w reprezentacji bardzo profesjonalnie. Przyznał się do błędów z poprzedniej kadencji, przedstawił jasny pomysł na to, co i jak poprawić w kadrze. Przez trzy dni był w pełni przekonany, że znów będzie selekcjonerem, dogadywał wstępnie warunki umowy oraz ludzi do sztabu.

- Brzęczek wypadł na rozmowie świetnie. Przyszedł przygotowany, z konkretnym planem i śmiałymi deklaracjami, ale też z wnioskami na temat tego, co zrobił źle podczas pierwszej kadencji. Powiedział o tym, co by zrobił inaczej i przedstawił swój sztab. Jerzy Brzęczek był bardzo blisko posady selekcjonera przez 72 godziny. Był głównym faworytem. Wstępne rzeczy zostały ustalone - powiedział Borek na antenie "Kanału Sportowego".

Informacje Borka pokrywają się z tym, o czym mówiło się w już w weekend. Wówczas Sebastian Staszewski na kanale "Meczyków" ujawnił, że zarówno Brzęczek, jak i jego otoczenie byli pewni, że trener wróci do reprezentacji Polski. Wykonał serię telefonów do ludzi, którzy mogliby zostać jego asystentami.

Borek wspomniał też o reakcji Lewandowskiego na informację o Brzęczku. Przyznał, że napastnik FC Barcelony byłby w stanie dać trenerowi drugą szansę i wróciłby do reprezentacji. - Robert zadeklarował, że z czystą kartą przystąpi do współpracy z Brzęczkiem - wyznał.

Jerzy Brzęczek był selekcjonerem od lata 2018 r. do stycznia 2021 r. Wywalczył awans na mistrzostwa Europy 2020 (rozegrane w 2021 przez pandemię koronawirusa - red.), ale nie było mu dane na nich wystąpić. Zaliczył spadek z elity Ligi Narodów już w pierwszej edycji, ale reforma UEFA sprawiła, że Polska w niej pozostała. W drugiej edycji spokojnie wywalczył utrzymanie i utorował drogę do baraży na Euro 2024. Zarzucano mu, że za jego kadencji kadra przestała umieć grać z wielkimi drużynami, zaczęła notować regres, do tego nie miał najlepszej relacji z Robertem Lewandowskim.

Kulesza zmienił zdanie w ostatniej chwili

Kulesza przyzwyczaił podczas poszukiwań selekcjonera do tego, że lubi mylić i gubić tropy, wodzi za nos, potrafi zmienić zdanie niemalże w ostatniej chwili. Tak było w 2022 r., kiedy wszyscy nastawiali się na Adama Nawałkę, a ostatecznie zatrudnił Czesława Michniewicza. Rok później znikąd pojawił się Fernando Santos, choć w medialnym obiegu byli niemalże do samego końca inni Portugalczycy, Paulo Bento i Carlos Queiroz. Przed zatrudnieniem Probierza wysokie notowania miał Marek Papszun.

Brzęczek nie zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski, przejmie ją Jan Urban, z którym dogadano wszystko w miniony weekend. Konferencja prasowa, na której zostanie zaprezentowany w nowej roli, ma odbyć się w czwartek. W jego sztabie mają znaleźć się Jacek Magiera (asystent), Józef Młynarczyk (trener bramkarzy) oraz zaufani ludzie z Górnika Zabrze, czyli Marcin Prasoł i Grzegorz Staszewski. Funkcję dyrektora będzie pełnił Adrian Mierzejewski.

Nowy selekcjoner zadebiutuje 4 września w meczu z Holandią na De Kuip w Rotterdamie.