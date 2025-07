Fatalne wieści przyszły o 23:52. Co za cios dla Grbicia

Wszyscy, którzy śledzą losy reprezentacji Polski siatkarzy odkąd prowadzi ją Nikola Grbić, wiedzą, jak ważną postacią dla tego trenera jest Aleksander Śliwka. Ten już w 2023 roku, pod nieobecność walczącego z kłopotami zdrowotnymi Bartosza Kurka, zastępował go w roli kapitana i tak samo miało być teraz podczas trzeciego turnieju Ligi Narodów. Ale okazało się, że pech dopadł i Śliwkę, któremu nie będzie dane zagrać w ani jednym meczu w Gdańsku.

REKLAMA

Zobacz wideo Zbliża się nowy sezon PlusLigi. Prezes Artur Popko zapowiada

Komunikat Polskiego Związku Piłki Siatkowej, który ukazał się o godz. 23.52, jest bardzo krótki. - Podczas wtorkowego treningu Aleksander Śliwka doznał urazu prawej stopy. Kontuzja wyklucza go z udziału w turnieju 3. tygodnia Siatkarskiej Ligi Narodów, który odbywa się w Gdańsku - podano.

Wcześniej tego dnia Śliwka - jako kapitan - wraz z Grbiciem brał udział w konferencji prasowej poprzedzającej rozpoczęcie imprezy w Ergo Arenie. Opowiadał m.in. o świetnych wspomnieniach z poprzednich występów w tej hali. Dwa lata temu Biało-Czerwoni wygrali tam turniej finałowy LN, a Śliwka wówczas również zastępował kontuzjowanego Kurka w roli kapitana. Potem razem odebrali puchar za zwycięstwo.

Teraz znów Grbić wyznaczył przyjmującego do tej roli zarówno w Gdańsku, jak i podczas turnieju finałowego LN w Chinach. Kurek bowiem zmaga się z urazem pleców i walczy z czasem, by zdążyć przygotować do wrześniowych mistrzostw świata. Na razie nie wiadomo, czy Śliwka wywiąże się z tej roli w drugiej z imprez.

Pierwotnie 30-letni przyjmujący miał rozpocząć tegoroczne występy w kadrze dopiero od trzeciego tygodnia LN, ale awaryjnie dołączył do drużyny już podczas drugiego. Zastąpił wówczas w ostatniej chwili Rafała Szymurę, który doznał urazu kolana na pierwszym treningu po przylocie do USA i zaraz potem wrócił do kraju. Szymura pełnił funkcję kapitana drużyny narodowej w pierwszych meczach tego sezonu, pod nieobecność bardziej doświadczonych kadrowiczów.

Ale nie tylko opaska kapitana przynosi w tym sezonie pecha pod względem zdrowotnym w ekipie Grbicia. Dopiero po zakończeniu LN dołączyć do kolegów ma środkowy Norbert Huber, niedawno do treningów wrócił po dłuższym czasie Bartosz Bednorz, kłopoty nie omijały zaś m.in. Bartłomieja Bołądzia, Artura Szalpuka, Jakuba Kochanowskiego, Mateusza Porębę i Sebastian Adamczyk.

- Problemy zdrowotne to w sporcie normalna rzecz - czasem jest ich więcej, czasem mniej. Inne drużyny też się z tym mierzą. W tym sezonie mamy ich najwięcej, odkąd jestem trenerem tego zespołu. Martwię się i staram się robić wszystko, by zawodnicy byli zdrowi. Organizujemy różne formy leczenia. Robimy wszystko, co w naszej mocy. Ważne, by zawodnicy mogli grać trzy dni z rzędu, a nie by po jednym meczu potrzebował trzech dni przerwy. Granie, nie będąc w stu procentach zdrowym, może być niebezpieczne - tłumaczył w ubiegłym tygodniu grupie dziennikarzy Grbić.

Serb w ostatnich latach miał na przyjęciu kłopot bogactwa na tej pozycji. Do jego dyspozycji są teraz m.in. mający za sobą świetny sezon w klubach Wilfredo Leon i Tomasz Fornal, a w drugim turnieju LN zwyżkę formy sygnalizował zaś Kamil Semeniuk. Z dobrej strony pokazywał się też dotychczas w ostatnich tygodniach Artur Szalpuk. Serb przyznał, że bardzo mu się podoba podejście tego gracza i gra w wielu elementach, ale ustępuje on kolegom na tej pozycji pod względem jakości przyjęcia.

O ile na razie na przyjęciu trener Biało-Czerwonych ma jeszcze z kogo korzystać, to nieobecność Śliwki oznacza dla niego inną dodatkową komplikację. Szkoleniowiec bowiem przewidywał tego gracza jako opcję awaryjną w ataku.