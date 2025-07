Rywalka Świątek zareagowała na słowa Polki. "Nie ma na to szans"

Tegoroczny Wimbledon stał pod znakiem niezwykle pewnej gry Igi Świątek oraz makaronu z truskawkami. To proste danie wypromowane przez polską tenisistkę wzbudziło ciekawość w całym świecie tenisa. Komentowano i oceniano je także w Rosji. Głos w sprawie zabrała jedna z tenisistek. Jednoznacznie dała do zrozumienia, co o tym myśli.