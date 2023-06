Lewandowski nie jest już najbardziej wartościowym polskim piłkarzem

Robert Lewandowski zakończył niedawno premierowy sezon w barwach FC Barcelony. Nie był to idealny czas dla hiszpańskiego klubu, ale mimo to udało mu się zdobyć przynajmniej mistrzostwo kraju i krajowy Superpuchar. Pomimo fatalnego okresu w marcu i kwietniu, w którym strzelił zaledwie trzy gole, kapitan reprezentacji Polski sięgnął po tytuł króla strzelców LaLiga. Okazuje się, że zaliczył jednak spadek w rankingu najbardziej wartościowych piłkarzy.

Robert Lewandowski nie jest już najdroższym polskim piłkarzem. Jest nowy lider rankingu

Słabsza forma Lewandowskiego w ostatnich miesiącach, a ponadto wiek, ponieważ w sierpniu skończy 35 lat, oddziałują na jego wartość rynkową. Portal Transfermarkt zaktualizował we wtorek ranking najdroższych polskich piłkarzy i po raz pierwszy od wielu lat Lewandowski stracił pozycję lidera. Wyprzedził go pomocnik Napoli Piotr Zieliński, którego przyszłość we włoskim klubie stoi pod dużym znakiem zapytania. Transfermarkt wycenił go na 40 milionów euro, czyli o 10 mln więcej niż kapitana polskiej kadry.

Profil Transfery Piłkarskie zakomunikował, że najlepszy strzelec LaLiga ostatni raz nie był na czele tego zestawienia w styczniu 2012 roku, kiedy liderem był Jakub Błaszczykowski. Wartość piłkarza Wisły Kraków wynosiła wtedy 7,5 mln euro, podczas gdy Lewandowski był wart zaledwie sześć milionów. Apogeum wartości napastnika miało miejsce w kwietniu 2018 roku, kiedy osiągnęło 90 milionów euro.

Czołówkę zestawienia uzupełniają Matty Cash, Jakub Kiwior oraz Nicola Zalewski, których wartość przekroczyła 20 milionów euro. Zaskoczyć może obecność w rankingu Adama Buksy, który przeżywa najgorszy czas w swojej karierze i po sezonie najprawdopodobniej opuści francuskie Lens.

Oto ranking TOP 15 najdroższych polskich piłkarzy według portalu Transfermarkt:

1. Piotr Zieliński (Napoli) - 40 milionów euro

2. Robert Lewandowski (FC Barcelona) - 30 mln

3. Matty Cash (Aston Villa) - 22 mln

4. Jakub Kiwior (Arsenal) - 20 mln

5. Nicola Zalewski (AS Roma) - 15 mln

6. Jan Bednarek (Southmapton) - 14 mln

7. Sebastian Szymański (Feyenoord) - 14 mln

8. Wojciech Szczęsny (Juventus) - 13 mln

9. Jakub Moder (Brighton) - 12 mln

10. Arkadiusz Milik (Juventus) - 10 mln

11. Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg) - 10 mln

12. Krzysztof Piątek (Salernitana) - 8,5 mln

13. Kacper Kozłowski (Vitesse) - 8 mln

14. Przemysław Frankowski (Lens) - 7 mln

15. Adam Buksa (Lens) - 7 mln

Lewandowski rozegrał w tym sezonie w barwach FC Barcelony łącznie 46 meczów, w których strzelił 33 gole i zanotował osiem asyst.